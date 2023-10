Ekranizacija priče o dionicama gamestop "Luda lova" u bh. kinima i bioskopima od 5.oktobra

U BH kina i bioskope od 5.oktobra stiže film koji je oduševio i publiku i kritiku!

"Luda lova“, imala je premijeru na Toronto Film Festivalu gdje su ga proglasili „zabavnim i drskim filmom koji će postati miljenik publike“, "zanimljivom finansijskom sagom koja je lagana za razumjeti“ te „srednjim prstom establišmentu koji je simpatičan koliko i bezobrazan“. Film prati stvarnu priču od prije par godina, kada je nekoliko investitora amatera odlučilo uložiti u dionice GameStopa, firme koja je već neko vrijeme bila u padu te samim time meta velikim investitorima koji su se htjeli obogatiti na padu.

Glavni lik je obični čovjek Keith Gill (Paul Dano), koji ulaže cijelu životnu ušteđevinu njega i žene u dionice i to objavljuje na svom YouTube kanalu i Reddit profilu. Kada njegove objave na društvenim mrežama postanu popularne, njegov život i život svih ljudi koji ga prate počinje se mijenjati. A kad njegovi savjeti o ulaganjima postanu pokret od kojega se njegovi pratitelji mogu obogatiti – milijarderi uzvraćaju udarac…

Reditelj filma je hvaljeni Graig Gillespie, poznat po neobičnom humoru, filmovima Ja, Tonya i Cruella te serijama Pam i Tommy te Mike. Na scenariju su radile Lauren Shuker Blum i Rebecca Angelo, kolegice iz scenarističkog tima hit serije Orange is the New Black, a glumačku postavu predvodi Paul Dano (Batman, Fabelmanovi, 12 godina ropstva), a uz njega su Seth Rogen (Superbad, Knocked Up, Intervju, Ninja kornjače: Makljaža s mutantima), Pete Davidson (Marmaduke, Suicide Squad, Čuvari galaksije 3, Fast X, Transfomeri: Uspon zvijeri), Nick Offerman (Fargo, Pam i Tommy, The Last of Us, Parks and Recreations, Lego Movie franšiza), America Ferrera (Barbie, Kako izdresirati zmaja franšiza, serija Ružna Betty), Shailene Woodley (Male laži, Ferrari, Divergent franšiza) i Sebastian Stan (Pam i Tommy, Black Panther, Captain America).

Široki ansambl kvalitetnih i popularnih glumaca oživjet će ovu senzacionalnu priču na velikom platnu od u svim BH kinima i bioskopima od 05.oktobra u distribuciji C2 film, zvaničnog zastupnika studija Sony za BiH. Pogledajte film u kinima i saznajte kako se mala grupica amaterskih investitora uhvatila u koštac s bogatašima Wall Streeta i pobijedila!