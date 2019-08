Elia Suleiman: Zbog filma sam tražio da mi isprazne gradove

SARAJEVO - Palestinski reditelj i glumac Elia Suleiman, nakon što je bio predsjednik žirija 22. Sarajevo film festivala, u Sarajevo je ove godine došao sa svojim najnovijim filmom "To mora biti raj", koji je premijerno prikazan u Kanu.

Nagrađen je specijalnom nagradom žirija i FIPRESCI nagradom za najboji film u konkurenciji. Elia Suleiman bježi iz Palestine kako bi pronašao novi dom, samo da bi otkrio da ga Palestina prati gdje god da krene. Od Pariza do Njujorka - nešto ga uvijek podsjeti na domovinu.

"Snimanje ovog filma u početku je zvučalo nemoguće. Naime, od svog producenta sam zahtijevao da za potrebe snimanja filma isprazni cijeli Pariz i centre svih gradova u kojima je film sniman. Naravno, rekli su mi da je to nemoguće, jer to je Pariz, i da će to koštati i da ima mnogo turista... No, ostao sam istrajan u svojoj namjeri, zahtijevao sam da isprazne 'Luvr', glavne ulice, zahtijevao sam da isprazne grad", ispričao je Suleiman o snimanju filma.

On je dodao i da je u svojim namjerama imao dosta sreće, te da su ljudi u državi kojima se obratio sa svojim zahtjevom pažljivo saslušali njegove zamisli i učinili sve što je bilo u njihovoj moći.

"Imao sam i tu sreću da ljudi u 'Luvru' obožavaju moje filmove te su mi takođe izašli u susret i ispraznili ga od ljudi, što je bilo vrlo nevjerovatno s obzirom na to da 'Luvr' dnevno posjeti oko 10.000 ljudi. A, sve ovo iziskivalo je i jako mnogo novca, s obzirom na to da su sve policijske ekipe bile na terenu i određene naknade su morale da se plate zbog zatvaranja", istakao je Suleiman.

U razgovoru se osvrnuo i na razlog zašto ne snima filmove tako često.

"Prvi razlog je moja ljenost, a sa druge strane svi moji filmovi dolaze iz mojih dnevnih razmišljanja. Ideje dobijam u svakodnevici. Znate, ja ništa ne izmišljam niti mi neka ideja tek tako padne na pamet. Svi moji filmovi su bazirani na iskustvima i onom što sam vidio, te prikupljenom materijalu i razmišljanju. Scenario za ovaj film je čekao 20 godina", objasnio je Suleiman.

Iako je kompletan umjetnik, svoje filmove režira, piše scenario, radi produkciju pa čak i glumi, muziku je za ostvarenje "To mora biti raj" prepustio svojoj ženi Jasmini Hamdan, libanskoj pjevačici.

"Moji filmovi su moj život, moja razmišljanja. Unosim dio privatnog u svaki od njih, tako da mi je logičan slijed bio i da Jasmina piše muziku. Jasmina je zapravo moj najveći kritičar i jako je gruba. Kada pročita scenario, kaže mi: 'Jesi li normalan, šta nije u redu s tobom'. Uvijek je i previše iskrena. Ja sam malo bojažljiv kada je moj scenario u pitanju, ali je to apsolutno ne ometa da bude gruba i da mi sve iskreno saspe u facu", rekao je Suleiman.

Njegov posljednji film "To mora biti raj" prikazan je u sklopu SFF Open Air programa u Ljetnom kinu pred više od 3.000 gledalaca, koji željno iščekuju nova ostvarenja ovog umjetnika. Prema svemu sudeći, na veliku žalost svih obožavalaca, do toga će proći mnogo vremena, jer je Suleiman istakao kako je, uprkos tome što osjeća prazninu nakon snimanja ovog filma, potrebno opet da kontemplira i nađe trenutak kako bi krenuo s novim snimanjem.

Druženje sa Gaelom Garsijom Bernalom

Ovo je mjesto koje volim i koje me fascinira, kazao je meksički glumac Gael Garsija Bernal u srijedu veče u Sarajevo pred brojnom publikom, koja je došla vidjeti njegov film prikazan u okviru programa posebnih projekcija SFF-a.

Bernalov "Chicuarotes", drugi igrani film u kojem se okušao kao reditelj, donosi priču o dvojici meksičkih tinejdžera koji se u potrazi za boljim životom upletu u mrežu kriminala, iz koje im je nemoguće isplivati.

Bernal je ispričao brutalnu pripovijest o životu u talogu meksičkog društva obilježenog besperspektivnošću i nasiljem, kojeg u ovom filmu ne manjka i koje ostavlja autentičan mučni dojam. Gledaocima je kazao kako je nakon prikazivanja u Meksiku, gdje je i snimljen i čiju stvarnost odražava, izazvao brojne polemike.

U Sarajevu je kazao kako se pomalo stidi biti režiser, ali i da uživa radeći taj posao, te je dodao da su ga na rediteljski posao naveli i u tome mu bili uzor Alehandro G. Injaritu i Alfonso Kuaron, u čijim je filmovima ranije glumio.