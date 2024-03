Ema Stoun proglašena najboljom glumicom, Barbi osvojila samo jednog "Oskara"

“Openhajmer” je najbolji film 96. dodjele “Oskara”. Od 13 nominacija film o ocu atomske bombe osvojio je sedam, uključujući Kristofera Nolana za režiju i Kilijana Marfija za najboljeg glumca.

“Jadna stvorenja“ odnijela su četiri, a Ema Stoun svog drugog “Oskara”. Uprkos 10 nominacija, Skorsezeove „Ubice pod cvjetnim mjesecom“ nisu osvojile nijednu statuetu, dok je „Barbi“ pokupila tek jednu – za najbolju pjesmu.

U izuzetno jakoj konkurenciji, Ema Stoun osvojila je svog drugog “Oskara” za najbolju glumicu i to za ulogu Bele Bakster u filmu Jadna stvorenja.

Ludvig Goranson podigao je svog drugog “Oskara” za originalnu muziku filma Openhajmer, dok je Bili Ajliš takođe osvojila drugu statuetu u karijeri i to za pjesmu What I Was Made For u blokbasteru Barbi, prenosi RTS.

Da razbiju pomalo monotonu atmosferu u teatru Dolbi pobrinuli su se Rajan Gosling i Sleš izvodeći numeru Im just Ken iz filma Barbi.

Zlatna statueta u kategoriji za najbolji zvuk pripala je Tarnu Vilersu i Džoniju Bernu za rad na filmu” Zona interesa”.

Najbolji kratkomentražni film je Čudesna priča Henrija Šugara, a Oskar je otišao u ruke Vesa Andersona i Stivena Rejlsa.

Ben Praudfut i Kris Bauers nagrađeni su za najbolji kratki dokumentarni film Posljednja majstorska radionica, dok su Mstislav Černov, Mišel Mizner i Rejni Aronson-Rat podigli statuete za dugomentražni dokumentarac Dvadeset dana u Marijupolju.

Prijatno filmsko iznenađenje iz Japana Godzila minus jedan osvojila Oskara za najbolje vizuelne efekte, a statuete su podigli Takaši Jamazaki, Kijoko Šibuja, Masaki Takahaši i Tatsuji Nodžima. Za najbolju montažu pozlaćenom statuetom nagrađena je Dženifer Lejm za svoj rad na Openhajmeru.

Robert Dauni Džunior osvojio je u kategoriji za najboljeg sporednog glumca svoj prvi “Oskar” u karijeri i prvi sinoćnji za Openhajmera.

Reditelj Džonatan Glejzer podigao je Oskara za najbolje međunarodno ostvarenje za potresnu dramu o nacističkim zločinima tokom Drugog svjetskog rata.

Jedan od glavnih favorita, drama Jadna stvorenja, odnio je Oskare za najbolju šminku i frizuru (Nadija Stejsi, Mark Kulijer i Džoš Veston), najbolju scenografiju (Džejms Prajs, Šona Hit i Žuža Mihalek) i najbolju kostimografiju (Holi Vedington).

U kategoriji najboljeg originalnog scenarija nagrađeni su Žistin Trije i Artur Harari, dok je za najbolji adaptirani scenario pozlaćenu statuetu podigao Kord Džeferson.

Najbolji dugometražni animirani film je Dečak i čaplja, a Oskar je pripao Tošiju Suzukiju i najvećem imenu japanske animacije Hajau Mijazakiju.

Zahvaljujući se Džonu Lenonu i Joko Oko na inspiraciji, Dejv Malins i Bred Buker podigli su zlatne statuete za kratki animirani film “Rat je završen”.

