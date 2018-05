Emilija Klark: Posljednje scene 'Igre prijestola" su me uništile

Snimanje posljednje sezone serije "Igre prijestola" se bliži kraju, a pojedini članovi ekipe su već obavili svoj dio posla.

Glumica Emilija Klark je u intervjuu za "Veniti fer" (Vanity Fair) ispričala da je snimila posljednje scene u ulozi Deneris.

"To me je uništilo. Saznanje da će to potpuno promijeniti mišljenje o Deneris je...“. Glumica se tu zaustavila kako ne bi otkrila previše.

Gostujući u emisiji "Dobro jutro, Ameriko", Klarkova je priznala da su je posljednje scene serije psihički uništile.

"'Stvarno je najtužnija stvar snimati bilo šta posljednji put. Bila sam potpuno emocionalno dotučena. Svi su mi govorili: 'Pa, Emilija, u redu je', ali za mene nije bilo, jer je posljednji put'. Bilo da je riječ o emotivnoj sceni ili ne, to me čini jako tužnom", ispričala je ona u emisiji "Dobro jutro, Ameriko".

"Tokom snimanja radila sam sva ova uvrnuta sr**a. Vidjećete na šta mislim kada budete odgledali sezonu", dodala je ona.

(B92)