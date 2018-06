Emilija Klark se oprostila od serije "Igra prijestola"

Britanska glumica Emilija Klark se dirljivom porukom oprostila od popularne serije "Igre prijestola" koja je tokom posljednjih godina stekla pravu armiju fanova.

Emilija Klark, koja je imala ulogu Deneris Targerijan (Kalisi ili Majka zmajeva), snimala je posljednju epizodu u osmoj sezoni Igre prijestola, a potom podijelila emotivnu poruku i oprostila se sa serijom, kao i ekipom ljudi sa kojima je sarađivala.

"Putujem brodom do ostrva kako bih se pozdravila sa zemljom koja je bila moj dom skoro deceniju… To je bilo putovanje. "Igra prijestola", hvala vam na životu za koji nikad nisam mislila da ću da da živim", napisala je Majka zmajeva na Instagramu nakon svog posljednjeg dana na snimanju.

Posljednja sezona Igre prijestola će biti premijerno prikazana krajem 2019., a zvaničan datum još uvijek nije potvrđen od strane HBO-a.

Klark je nedavno kazala za "Veniti fer" (Vanity fair) da ju je posljednja scena potpuno psihički unitšile.

"To me je uništilo. Saznanje da će to potpuno promijeniti mišljenje o Deneris je...“. Glumica se tu zaustavila kako ne bi otkrila previše.

(NN/b92.net)