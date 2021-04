Emilija Klark u Marvelovoj "Tajnoj invaziji"

Zvijezda serije "Igra prestola" Emilija Klark pridružiće se Marvelovom filmskom univerzumu ulogom u "Tajnoj invaziji".

Serija prati grupu Skrulova - prvi put se pojavljuju u naučno-fantastičnom filmu Kapetan Marvel, koji mijenjajući oblik uspijevaju da na Zemlji zamijene glavne likove i superheroje.

Dok Nik Furi, koga glumi Samjuel Liroj Džekson, ostaje u svemiru, Skrul uspijeva da ga zamijeni kao jednog od najvažnijih članova vladine agencije Šild, kao najmudriji.

Još nije poznato kakva će biti Emilijina uloga u seriji, ali vijest dolazi samo dan nakon što je objavljeno da je Olivija Kolman takođe bila u pregovorima za ulogu u seriji, piše britanski Metro.

Serija od šest epizoda, na Dizni plusu, zasnovana je na istoimenoj seriji "crossover" stripova, i istaknutim junacima iz "X-Men", "Fantastic Four" i "The Nev Avengers".

Ova tri djela dobila su svoje filmove i franšize, ali trenutno nijedno nije zvanično predstavljeno u Marvelovom filmskom univerzumu (MCU).

Međutim, potvrđeno je da će oni kad-tad biti uvedeni. Najava "Tajne invazije" zaintrigirala je obožavatelje koji sada žele da saznaju ko je stvaran, a ko lažan u univerzumu.

Serija, čije snimanje tek treba da počne, biće dio televizijskog dijela univerzuma, koji su do sada vodili "WandaVision" i "Falcon And The Winter Soldier".

