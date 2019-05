En Hatavej dobila zvijezdu u Holivudu

Američka glumica En Hatavej dobila je svoju zvijezdu na čuvenom "Trotoaru slavnih" na losandjeleskom bulevaru Holivud.

"Zaista sam veoma dirnuta", rekla je na jučerašnjem dogadaju Hatavej (36), dobitnica Oskara 2013. za sporednu žensku ulogu u filmu "Jadnici" (Les Miserables).

Ona se zahvalila "obožavaocima koji su prisutni i koji su joj posvetili malo svog vremena" kao i ljudima koji su "već decenijama u njenom životu".

Prilikom postavljanja zvijezde, uz Hatavej su bili roditelji, muž, kao i australijska glumica Rebel Vilson, koja sa Hatavej učestvuje u filmu "The Hustle". Taj film, koji će danas biti premijerno prikazan u američkim bioskopima, priča priču o dvije prevarantkinje koje se udružuju da bi se osvetile muškarcima koji varaju žene.

Hatavejina zvijezda se nalazi ispred ulaza u Kinesko pozorište, veoma posjećenu holivudsku lokaciju . Takođe, kako je glumica sa zadovoljstvom navela, njena zvijezda je pored zvijezde Heti Mekdenijel, prve crne oskarovke koja je nagradu dobila za ulogu robinje u filmu "Prohujalo sa vihorom" (Gone With The Wind) iz 1940. godine.

Rasna segregacija je u to vrijeme bila prisutna u Holivudu kao i u svim drugim segmentima američkog društva, pa je Mekdenijel na ceremoniji dodjele Oskara sjedila u dnu sale, odvojena od drugih zvijezda filma, Klarka Gejbla i Vivijen Li.

Producent Dejvid Selznik je morao lično da interveniše da bi glumicu pustili da uđe u hotel "Ambasador" koji crncima nije dozvoljavao ulazak sve do 1959, kada je Kalifornija zabranila rasnu segregaciju.