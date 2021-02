Enis Bešlagić: U BiH ništa nije uspjelo pa neće ni korona

Bh. glumac i voditelj Enis Bešlagić (46) rekao je za hrvatske medije kako se u BiH stekao kolektivni imunitet kad je u pitanju virus korona.

"Uvijek se za BiH govorilo da gdje prestaje logika, tu počinje Bosna i Hercegovina. Kod nas ništa nije uspjelo, pa eto, neće ni korona. Jako puno života je izgubljeno, ali nekako kao da smo uspjeli steći kolektivni imunitet tako da smo mogli izlaziti i u kafiće u kojima se ne nose maske", rekao je Enis za Slobodnu Dalmaciju.

Smatra kako je već pola BiH imalo koronu pa je velika kriza prošla.

"Ali sad, hoće li biti još toga, novog soja… Mi nemamo ni vakcine, ko će nam je dati? Mi čekamo da nam neko udijeli to, a mislim da nije u redu da je tako. Nije Bosna i Hercegovina nikome u regiji učinila ništa nažao da joj se ovako vraća. Niti to zaslužuju narodi BiH, a svi kao da se trude ujutro kad ustanu da joj oduzmu neka prava. To su stvari koje me bole i tište, to je nepravda", kaže Enis.

Bešlagića smo gledali u ulozi voditelja u RTL showu "Superpar", a sada glumi Jadranka u seriji "Blago nama". Nakon kratke stanke, serija se vraća na male ekrane.

"Radujemo se što se serija vraća i da će ljudi uživati u našim situacijama jer smo aktualni, snimali smo u doba korone. Uz teme o koroni biće i zagrebački potres koji smo stavili u kontekst serije. Ljudi će se moći zabaviti i opustiti, a to je, vjerujem, svima potrebno. Dosta je više negative, a ovi koji bi trebali raditi pozitivu boje se raditi je jer možda nije primjereno biti veseo dok drugi tuguju. Ja mislim da je uvijek vrijeme za izići iz depresije", rekao je Enis.

On se dotakao i političara.

"Danas su predsjednici stranaka, čak ne samo predsjednici država, postali zvijezde i face. Uzeli su svu medijsku pažnju, žive na račun države i još popuju i govore ti što trebaš raditi, a ti s druge strane radiš samostalno, boriš se, pošteno zarađuješ", tvrdi glumac.