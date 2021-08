Escape Room stiže u bh. kina 19. avgusta

Nastavak hit horor trilera iz 2019. godine nastao prema planetarno popularnoj društvenoj igri dolazi na kino ekrane u BiH!

Šta kada društvena igra u kojoj grupa igrača u tematski uređenom prostoru zajedničkim snagama rješava zagonetke, popularnog naziva Escape Room, postane stvarna borba za život. Nastavićemo sjediti na ivici svojih sjedišta u kino dvoranama gledajući nastavak horor triler hita iz 2019.godine "Escape Room: Bez izlaza" koji stiže na repertoar svih bh. kino dvorana od 19. avgusta.

Popularna igra koju su zaigrali igrači širom cijelog svijeta vrlo brzo postala je svojevrsni fenomen. Radi se o društvenoj igri koja gotovo bez iznimke od igrača zahtijeva timski rad i komunikaciju. Od igrača se očekuje da u saradnji s cijelim timom riješe niz različitih zadataka i zaključane mozgalice; dekodiraju zagonetke, katance i šifre kako bi se unutar zadanog vremena uspješno obavila zadana misija koja omogućuje bijeg iz sobe. Nastavak iznenađujućeg hita iz 2019. godine koji je na svjetskim kino blagajna masa produkcijom vrijednom 9 miliona dolara ostvario zaradu od 150 miliona dolara a u BH kino dvoranama zabilježio fantastičan rezultat od gotovo 15.000 gledalaca obečava najnapetiju filmsku priču ovog ljeta.

Redateljske palice i ovaj se put uhvatio Adam Robitel, producent i kreator originalnog filma a glavne su uloge pripale Taylor Russell (Waves, Before I Fall, Words on Bathroom Walls), Loganu Milleru (Shithouse, Love, Simon), Thomasu Cocquerelu (The Divorce Party, Red Dog: True Blue) i Holland Roden (Lost, Teen Wolf, Grey’s Anatomy).

"Escape Room: Bez izlaza" kreće sa prikazivanjem u svim BH kinima u distribuciji C2 film, zvaničnog zastupnika studija Sony za BiH. Hit triler naći će se od 19. avgusta na repertoaru multiplexa Cineplexx u Banja Luci, Cinestara u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Tuzli i Bihaću te kinima u Prijedoru, Trebinju, Busovači, Bugojnu i Zvorniku dok na repertoraru Cineplexxa u Sarajevu i Mostaru kreće sa prikazivanjem od 21. avgusta nakon završetka realizacije svih projekcija 27.SFF. C2 film već za sredinu septebra najavljuje otvaranje novog hita, nastavka stripovskog blockbuster spektakla "Venom: Let the be Carnag" u terminu svjetske premijere.

Escape Room 2 najnapetiji je triler ljeta uz koji nećete moći predahnuti!