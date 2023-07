Eva Ras tvrdi da je pretučena na setu: "Unutarnje krvarenje još nije prestalo"

Glumica Eva Ras (83) oglasila se na svom Facebook profilu gdje tvrdi da je prije 10 dana pretučena te da ima unutrašnje krvarenje.

"Danas je deseti dan od atentata na mene i još se nisam oporavila, unutarnje krvarenje još nije prestalo. One su ili loše glumice ili loši ljudi ako su mogle tako da unakaze staricu od 83 godine", napisala je glumica na Facebooku.

Dodala je da nakon stampeda, naredne noći sam sretno izbjegla novi napad.

"Vas profesori na Akademiji nisu naučili da u scenama tuče niko ne smije biti povrijeđen, svi naučimo koreografiju i možemo sto dublova da snimamo bez povrijeđivanja, a vi podlo stanete iza mojih leđa ne rekavši ništa, a znate odakle stižu nasilnici", nastavila je Eva Ras, prenosi N1.

Kako se može shvatiti iz objava Eve Ras, napad na glumicu, kako kaže, dogodio se na snimanju.

"Da sam poginula na snimanju, govorili bi da je to bio nesretan splet okolnosti, ali ostala sam živa i mogu da tvrdim da je to bio atak na mene, da su me sa uživanjem gnječile kao vašku i da je bilo sasvim namjerno, da nije tako ne bi bile ljute, ne bi prestale da komuniciraju sa mnom, ali one šute i na setu, gaze i profesinalizam, ja im mutim um", dodala je glumica u objavi.