Evo šta je zajedničko svim serijama u 2018. godini

Krajem svake godine osim što se prave liste najgledanijih serija, redovno se pravi još jedna. U pitanju je lista onih serija koje su se najviše "skidale" sa torenata. Do ove godine prvo mjesto je držala serija "Igra prijestola", ali joj je u 2018. godini ta titula izmakla.

Ovo je lista serija koje su najviše preuzimane sa torenta širom svijeta (podaci važe za jednu epizodu koja je najviše preuzimana):

The Walking Dead (prošle godine 2.)

The Flash (prošle godine 3.)

The Big Bang Theory (prošle godine 4.)

Vikings (prošle godine 8.)

Titans (prošle godine /)

Arrow (prošle godine 10.)

Supernatural (prošle godine /)

Westworld (prošle godine /)

DC’s Legends of Tomorrow (prošle godine /)

Suits (prošle godine /)

Na kraju svake godine sajt TorrentFreak pravi listu serija koje su bile najpopularnije među torent piratima.

Kako u 2018. godini nije bilo novih epizoda "Igre prestola" (Game of Thrones), titula je bila ugrožena i "Okružen mrtvima" (The Walking Dead) je iskoristio ovu priliku kako bi postao najpopularnija piratizovana serija na svijetu u 2018. godine. "Munja" (The Flash) je na drugom mjestu, a "Štreberi" (The Big Bang Theory) zaokružuje prva tri mjesta.

Međutim, ova smena na tronu nije potpuno iznenađenje, jer je AMC serija već bila drugoplasirana od 2014. godine. Epizode serije "Okružen mrtvima" su preuzete milion puta, a trenutno se emituje deveta sezona. Serija će se možda nastaviti još nekoliko godina jer su producenti ranije rekli da imaju dovoljno materijala da je održe u životu još nekoliko sezona.

Pored promjena na vrhu, ima i nekoliko manjih promjena u samoj listi. Većina serija koje su se našle u prvih deset na ovoj listi su barem jednom ranije u prethodnim godinama bile na njoj. Međutim, ima i onih koje se nisu pojavljivale ranije, pa je tako "Titani" (Titans) najbolje rangirani novajlija i nalazi se na petom mjestu.

Važno je napomenuti da BitTorrent saobraćaj čini samo mali dio piraterije. Mnogi ljudi danas koriste striming sajtove i servise koji uglavnom ne prijavljuju statistiku. S tim na umu, bez obzira što je Igra prijestola isključena ove godine, to ne znači da se serija ne piratizuje. Torenti koji sadrže paket svih sezona GoT-a ostaju i dalje najtraženiji na torrent sajtovima, piše PC press.

U stvari, ako se računaju sva preuzimanja iz prethodnih epizoda i sezona, GoT će vjerovatno i dalje biti na vrhu. Ovo je takođe ono što IKnowWhatYouDownload predlaže.

Dakle, nema sumnje da će GoT imati grandiozan povratak sljedeće godine kada se bude puštala završna sezona.

(b92)