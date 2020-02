Evropske destinacije sve poželjnije Holivudu

Globalni rast produkcije i stvaranje novih filmskih kuća doveli su do potražnje za novim i jeftinim lokacijama za snimanje. Upravo ova globalna ekspanzija donijela je mnogo dobiti zemljama centralne i istočne Evrope.

Zemlje Balkana, Baltika, kao i države na samoj granici s Rusijom često daju kombinaciju jeftinog iznajmljivanja radne snage, opreme i lokacija. Ove zemlje nude prikaz autentične stare Evrope, sa dvorcima i srednjovjekovnim gradovima, ali mogu ponuditi i prikaz modernog zapadnog života, kao i hladnoću arhitekture sovjetske ere. Pored svega navedenog, filmski radnici iz Holivuda dodaju da ove zemlje imaju veoma talentovane i obučene filmske radnike te je i to jedan od razloga zašto sve veće produkcije dolaze i na ove prostore.

"Brzi i žestoki 9", "Černobilj" i "Kung Fury" samo su neki od naslova koji su snimljeni u zemljama istočne i centralne Evrope.

Mađarska i Češka su još u vrhu liste najpoželjnijih destinacija za snimanje, ali njih polako sustižu po konkurentnosti Srbija, Gruzija, Litvanija i Rumunija.

Gruzijska filmska ekspanzija počela je prošle godine kada su bili domaćini snimanju filma "Brzi i žestoki 9", koje je trajalo 30 dana. Ovaj posljednji film Džastina Lina postavio je Gruziju kao bitnu lokaciju za Holivud, a produkcija je imala čak 25 odsto povrata novca od poreza, odnosno 8,7 miliona dolara. Snimanje benzinske adrenalinske akcije u ovoj bivšoj sovjetskoj zemlje dokaz je Holivudu da je moguće ostvariti profit i napraviti vrhunski film van granica Amerike.

Srbija je, za razliku od Mađarske i Češke, nešto kasnije stupila na scenu, ali polako sustiže svoje konkurente.

"Srbija je veoma konkurenta kada su u pitanju cijene, čak i do 20 odsto jeftinije od Mađarske i 30 odsto jeftinije od Češke Republike", rekla je Milica Božanić iz Srpske filmske komisije. Upravo ova prednost u nižim cijenama igrala je veliku ulogu u vrhunskim produkcijama Luka Besona u ostvarenju "Ana i Aleksandar", horor trilera "Crawl", kao i novog ostvarenju Džonija Depa "Minamata". Bugarska se takođe stavlja u vrh najpoželjnijih destinacija za snimanje, a tamo su snimani "Rambo 5", "Angel Has Fallen" i "The Hitman’s Wife's Bodyguard".