"Evrovizija" pompezan film, predug i lišen humora

Pandemija koja je ove godine zahvatila svijet, kao što znamo, pored ugrožavanja ljudskih života i njihovih gubitaka, ugrozila je i ekonomiju i generalno promijenila način na koji živimo i funkcionišemo.

Naravno, svijet kulture i sporta nije pošteđen pa su brojne manifestacije, produkcije i događaji otkazani, između ostalog i "Evrovizija" i Olimpijske igre. Ovo prvo, koje decenijama ujedinjuje Evropljane i zbunjuje Amerikance, je predmet filma kojim se ove sedmice bavimo.

"Evrovizija" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) je muzička komedija, parodija Dejvida Dobkina (David Dobkin), koja prati mali islandski bend "Fire Saga", u sastavu Lars Erikson (Will Ferrell) i Sigrit Eriksdotir (Rachel McAdams), na njihovom putu ka "Evroviziji", najvećem evropskom televizijskom događaju.

U duhu spektakla kojim se bavi, "Evrovizija" je pompezan film, prenaglašen, blještav i bogat kitnjastim izvođačima te, kao i većina komedija na "Netflixu", predug i lišen humora, što u velikoj mjeri utiče na koncentraciju.

Uz to, film obiluje brojnim greškama (Lars i Sigrit prate "Abbu" kao djeca, što je nemoguće jer Island tada nije emitovao "Evroviziju", uz to, Lars i Sigrit bi, u vrijeme kada su nastupili, trebali imati skoro 60 godina, nelogičan plan Edinburga itd.) koje se mogu opravdati jedino ciljem koji se ovdje želi postići - parodija na "Evroviziju", a kroz prilagođavanje konteksta priči koja se nastoji ispričati.

S druge strane, svi ovi nedostaci (greške, nelogičnosti, razvodnjenost, nedostatak humora i sl.) padaju u vodu u momentu kada upoznate Aleksandra Lemtova (Dan Stevens), ruskog "lava" inspirisanog nastupom iz 1995. godine Filipa Kirkorovog (Phillipp Kirkorov). Ovo je Den Stivens kakvog niste gledali dosad i vrijedi svake vaše minute.

Ocjena: 3/5