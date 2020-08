FCS na setu filma o Tomi Zdravkoviću

Krajem jula počela je realizacija igranog filma "Toma" u režiji Dragana Bjelogrlića i Zorana Lisinca, a set je 5. avgusta posjetila delegacija Filmskog centra Srbije predvođena direktorom Gordanom Matićem.

Tog dana snimanje filma odvijalo se u hotelu na Avali koji je "glumio" legendarni beogradski hotel "Bristol" iz 70-ih godina prošlog vijeka.

Matića i delegaciju FCS-a dočekali su Bjelogrlić i Lisinac, a gosti su prisustvovali snimanju scene u kojoj su kadar podijelili glavni glumac Milan Marić i Aleksandar Stojković.

Snimanje filma i serije se obavlja uz mjere zdravstvene zaštite i preporuke za bezbjedno funkcionisanje filmskih produkcija tokom epidemije zarazne bolesti COVID-19.

O sadašnjoj situaciji i poseti setu, Matić je rekao da su biografski filmovi uvijek popularni, tako da je siguran da će i ovaj imati svoje mjesto pred publikom.

"Korona je sve prekinula, ali ova uporna ekipa radi na filmu iz sve snage, radi najbolje što može u uslovima koje ima. Samo želimo da osete da smo tu, da se nećemo izmaći i ostaviti ih, već da ćemo pomoći koliko možemo", kazao je Matić.

Projekat filma "Toma" je u julu 2018. godine podržan od strane Filmskog centra Srbije na Konkursu za sufinansiranje proizvodnje domaćih igranih filmova.

"Naša je ideja da napravimo impresionistički portret Tome Zdravkovića", obašnjava Lisinac pristup epohi i muzičkoj legendi koja je u središtu priče.

"Ovo ipak nije dokumentarni film pa da se previše držimo faktografskih detalja. To je impresija na ideju o mitu i legendi Tome Zdravkovića i toga šta on svima nama predstavlja. Dok smo radili istraživanje tokom pisanja scenarija, shvatili smo da je to čovek koga u stvari niko nije poznavao. Pronalazili smo suprotstavljena viđenja istog čoveka u par knjiga. Njegov brat Novica, poslednja žena Goca, Cune Gojković... Svi oni su imali neku verziju Tome koja se nije uklapala u onu drugu", kaže Lisinac.

Lisinčev i Bjelogrlićev film će prikazati same početke i vrhunac slave nezaboravnog srpskog pjevača (1938-1991), njegove ljubavi koje su ga inspirisale prilikom komponovanja nekih od najvećih hitova, kao i odnos s velikim brojem prijatelja koje je imao u umjetničkom miljeu tadašnje Jugoslavije.

Pored Zdravkovića, u filmu će se kao likovi pojaviti mnogi poznati umjetnici tog vremena: Silvana Aremnulić, Dragan Nikolić, Predrag Živković Tozovac, Lepa Lukić, Bora Todorović, Zoran Radmilović i mnogi drugi.

O svom učešću u nastanku ovog biografskog filma, Milan Marić je rekao da u ovoj ulozi izazov i uživanje idu jedno uz drugo.

"Prvenstveno počev od te fizičke transformacije koja je zahtevna i koja u našoj kinematografiji do sada možda nije rađena na ovaj način. Zbog svega toga, uloga Tome Zdravkovića je za mene veliki izazov. Pogotovu uzevši u obzir koliko on znači ovom društvu i koliko ljudi vole njegove pesme. Koliko ih svi znaju. Koliko se Toma i njegovi stihovi i melodije dovode u vezu sa duhom tog jednog davno prohujalog vremena koje je odisalo posebnošću i ljubavlju", kaže Marić.

Na scenariju su radili Nikola Pejaković, Dragan Bjelogrlić, Zoran Lisinac i Maja Todorović.

Film i seriju (koja se snima istovremeno kad i film) režiraju Lisinac i Bjelogrlić, dok će svoj doprinos nastanku serije dati i reditelj Đorđe Vojvodić.

Direktor fotografije je Goran Volarević, a autor muzike je Željko Joksimović.

Marić se na snimanju pojavio transformisan u Zdravkovića, a uz svesrdnu pomoć šminkerke Svetlane Gutić i kostimografa Borisa Čakširana.

Pored Marića u naslovnoj ulozi, ovoj ambicioznoj produkciji svoj glumački doprinos daju Tamara Dragičević, Petar Benčina, Andrija Kuzmanović, Mirjana Karanović, Slobodan Boda Ninković, Olivera Bacić, Ivan Zekić, Denis Murić...

O odnosu filma i serije, Bjelogrlić je rekao da se obično napravi prvo serija, pa se iz nje izvuče film.

"Ovde je, međutim, prvo napravljen scenario za film, pa je onda stigla ponuda i za seriju. Mi smo onda taj filmski scenario proširili. Generalno, serija će biti mnogo više biografska i baviće se Tominim životom više hronološki, dok će film imati svoju jasnu priču koja će biti usmerena više na poslednju godinu njegovog života i njegovo odbijanje da se leči. Iz te 1991. godine ćemo se vraćati u njegovu prošlost", kaže Bjelogrlić.

Producenti filma su Dragan Bjelogrlić (Cobra Film) i Željko Joksimović (Minacord Production), uz podršku Filmskog centra Srbije i Telekoma Srbije.

Film i serija će biti snimani oko 10 sedmica, okvirno 60 snimajućih dana, na raznim lokacijama u zemlji.

Planirano je da film "Toma" bude premijerno prikazan početkom 2021. godine.