Fanovi u transu: Razotkrili skrivenu ulogu u seriji The Last of Us

Uglavnom je svima, a pogotovo fanovima video-igre The Last of Us, poznato da će se u jednom trenutku u seriji pojaviti i originalni glumci iz igre, Ešli Džonson i Troj Bejker, ali samo u epizodnim i skrivenim ulogama.

Džonson, koja u igri glumi Eli, glumiće u seriji Elinu pokojnu majku Anu u jednom od retrospektivnih segmenata, a Bejker koji glumi Džoela pojaviće se u epizodnoj ulozi kao član grupe doseljenika koji ima brutalne metode preživljavanja.

Međutim već u prvoj epizodi oni najveći fanovi primijetili su još jednu skrivenu ulogu, odnosno činjenicu da se u seriji pojavljuje i Krejg Mazin, izvršni producent ove serije. Glumi vojnika. Njegovu skrivenu ulogu razotkrio je jutjuber Erik Vos.

Serija je druga najgledanija premijera na HBO-u u zadnjih 13 godina

Mazin, osim iza The Last of Us, stoji iza vrlo uspešne HBO-ove serije Černobil iz 2019. godine, a ranije u karijeri radio je i na popularnoj parodiji Mrak film.

Inače, serija The Last of Us, adaptacija kultne video-igre, premijerno je prikazana u nedjelju, 15. januara na HBO-u. Serija je odmah postigla odlične rezultate te je postala druga najgledanija premijera u posljednjih 13 godina na ovoj striming platformi, prenosi Index.hr.

Prema podacima Warner Bros. Discovery-a, prva epizoda serije imala je 4,7 miliona gledalaca putem HBO kanala i striming kanala HBO Max.

Jedina serija koja je imala više gledalaca u zadnjih 13 godina bila je Zmajeva kuća. Premijeru te serije prošlog ljeta gledalo je gotovo 10 milijona gledalaca, a Igru prijestolja 4,2 miliona 2011. godine.