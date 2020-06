Festival u Kanu mijenja program: Filmove će spasiti virtuelni marketi

Poznati market koji nudi distributerima nove filmske naslove u sklopu festivala u Kanu ove godine neće biti održan, ali će filmovi svakako biti u virtuelnoj ponudi. Razlog za ovakvu odluku organizatori su donijeli zbog pojave pandemije virusa korona te dodaju da će ovo biti jedna vrsta eksperimenta.

Virtuelni Kan će biti predstavljen u dva paralelna marketa. Prvi oficijelni će se održavati do 28. juna, a drugi u organizaciji američkih agencija za talente, koji nosi nezvanično ime "Vidimo se sutra", takođe će trajati do 28. juna. Na ovom marketu će biti predstavljene produkcije u izradi, kao i novi projekti koji čekaju početak razvijanja.

"Ovo je definitivno početak eksperimenta koji će se vjerovatno odvijati i u narednih šest do 12 mjeseci", rekla je Džesika Lejsi, koja stoji ispred kompanije ICM, koja na tržište iznosi film producenta Majkla Beja "Songbird".

Ona je dodala da je pred filmskim radnicima veliki broj izazova, ali da su svi iskazali zadovoljstvo što će imati priliku da plasiraju svoje filmove i projekte i pored zabrana uvedenih zbog pojave pandemije virusa korona.

Sličnog stava je i Dejvid Garet, koji ispred produkcije "Mister Smith Entertainment's" nudi novo ostvarenje Tese Tomson "Balestra".

"Brojni filmovi će biti u ponudi, ali mislim da će najveće interesovanje biti za provjerene projekte koji će sigurno donijeti zaradu", zaključio je Garet.

Kupci filmova će biti posebno ranjivi ukoliko se pojavi novi talas pandemije koji će izazvati nove zabrane kretanja. Iz tog razloga većina ih kupuje već završene filmove i izbjegavaju produkcije koje su još u izradi. Neki od njih su pristali da kupe i ove filmove, ali su spremni samo da ostave depozit te da uplate ostatak novca samo ako film bude snimljen u dogovoreno vrijeme.

Filmovi će, zahvaljujući virtuelnom marketu, pronaći svoj put do publike, ali kada su u pitanju dodjele nagrada za najbolja filmska ostvarenja, one se, nažalost, neće održati u predviđeno vrijeme.

Svečana dodjela filmskih nagrada "Zlatni globus" pomjerena je za 28. februar naredne godine. Ritam holivudske filmske industrije potpuno je poremećen zbog pandemije virusa korona koja je ispraznila bioskope protekla tri mjeseca. Organizatori dodjele "Oscara" su se takođe složili da produže period kvalifikacija - od 31. decembra ove godine do kraja februara 2021. Dodjela nagrada "Bafta", Britanske akademije za filmsku i televizijsku umjetnost, odgođena je za 11. april. Zbog pandemije, snimanje i postprodukcija mnogih filmova koji je trebalo da budu premijerno prikazani do kraja godine, odgođeni su do daljeg.

Dodjela "Oscara" do sada je bila odgađana tri puta - zbog poplava u Los Anđelesu 1938, ubistva Martina Lutera Kinga 1968. i pokušaja ubistva predsjednika Ronalda Regana 1981. godine. Nije poznato da li će dodjela prestižne filmske nagrade biti održana online ili uživo, još je rano govoriti o tome.