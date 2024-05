Film "Anora" osvojio Zlatnu palmu u Kanu

KAN - Nagradu "Zlatna palma" na Kanskom filmskom festivalu osvojio je film "Anora", drama o mladoj egzotičnoj plesačici koja razvija romantičnu vezu sa sinom ruskog oligarha.

Ovaj film američkog reditelja Šona Bejkera osvojio je nagradu u konkurenciji sa 21 drugim filmom, prenosi Rojters.

Među ostalim rediteljima su bili i poznati reditelji poput Frensisa Kopole.

Film "All We Imagine as Light" osvojio je Veliku nagradu, dok je Nagradu žirija osvojio film "Emilia Perez", prenosi AP.

Posebnu nagradu je osvojio film "The Seed of the Sacred Fig", a za najboljeg glumca je nagrađen Džes Plemons za ulogu u filmu "Kinds of Kindness".

Nagradu za najbolju glumicu osvojio je ansambl iz filma "Emilia Perez" - Karla Sofija Gaskon, Zoe Saldanja, Selena Gomez i Andriana Paz.

Najbolji reditelj ove godine je prema žiriju festivala je Migel Gomes za film "Grand Tour".

Nagradu za najbolji scenario je osvojio film "The Substance", dok je za najbolji debitantski film proglašeno ostvarenje "Armand".

