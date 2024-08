Film Danisa Tanovića otvara 30. SFF: Crveni tepih čeka filmske zvijezde

SARAJEVO - Svjetskom premijerom novog filma bh. reditelja Danisa Tanovića "Nakon ljeta" sutra uveče biće otvoren 30. Sarajevo film festival (SFF), koji će trajati do 23. avgusta.

Crveni tepih ispred Narodnog pozorišta Sarajevo uveliko je postavljen, a pored ove lokacije, Tanovićev film će biti prikazan i u Ljetnom kinu "Coca-Cola", u Ljetnom kinu Stari grad i u Ljetnom kinu Centar "Safet Zajko", a njegovom premijerom počinju projekcije Sarajevo film festivala i u Mostaru - u "BH Telecom" ljetnom kinu Mostar i u Tuzli - u "Bingo" ljetnom kinu Tuzla.

"'Nakon ljeta' je komična drama o mladoj ženi koja dolazi na udaljeno ostrvo kako bi riješila pitanje porodičnog nasljedstva. U vrtlogu novonastalih emocija, kroz niz nepredviđenih situacija, Maja će se konačno suočiti s pitanjima iz svoje prošlosti. Potraga za nasljedstvom postaje potraga za vlastitim identitetom, ali i oprostom", sinopsis je filma.

Danis Tanović višestruko je nagrađivani reditelj, scenarist i producent.

Njegov film "Ničija zemlja" (2001), za koji je napisao i scenario, nagrađen je "Oscarom" i "Zlatnim globusom" za najbolji film na stranom jeziku.

Dvostruki je dobitnik "Srebrnog medvjeda" na Filmskom festivalu u Berlinu za filmove "Epizoda u životu berača željeza" (2013) i "Smrt u Sarajevu" (2016). Dobitnik je "Počasnog Srca Sarajeva" Sarajevo film festivala (2014) kao znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i za podršku Sarajevo film festivalu.

Film "Nakon ljeta" nastao je u produkciji "Propeler Filma" (Hrvatska), u koprodukciji s kućama "Tangaj Production" (Rumunija), "Obala Art Centar" (Bosna i Hercegovina), "Baš Čelik" (Srbija) i "Tramal Films" (Slovenija). Uloge u filmu ostvarili su Anja Matković, Uliks Fehmiu, Goran Navojec, Mario Knezović, Marija Škaričić, Mirela Brekalo, Snježana Sinovčić, Luka Juričić, Boris Ler, Ivana Roščić, Jadranka Matković i brojni drugi. Scenario potpisuju Anja Matković, Nikola Kuprešanin i Danis Tanović.

Prije same projekcije Tanovićevog filma, tradicionalno biće održana ceremonija otvaranja ispred Narodnog pozorišta Sarajevo, koju će voditi glumica Maja Izetbegović.

"Imala sam sreću i privilegiju da odrastam uz Sarajevo film festival, koji je na najljepši mogući način odredio putanju mog profesionalnog izbora. Danas on za mene predstavlja prostor slobode i inspiracije za vlastiti kreativni rast. Razlog zbog kojeg najviše volim Sarajevo za vrijeme festivala je što u tim danima dolaze do izražaja vrijednosti koje volim živjeti u svom gradu. To su umjetnost, sloboda i kosmopolitizam", izjavila je Izetbegovićeva.

Za nagrade "Srce Sarajeva" takmičiće se ukupno 54 filma iz četiri takmičarske kategorije, dok će još tri filma biti prikazana izvan konkurencije.

U takmičarskim programima igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma biće prikazano 19 svjetskih, devet međunarodnih, tri evropske, 23 regionalne i tri bosanskohercegovačke premijere.

"Prikazivanje ovih 57 premijera, uz još petnaestak filmova u programima 'U fokusu' i 'Open Air', koji će tek biti najavljeni, čini Sarajevo film festival i ove godine mjestom gdje najšira publika, kao i filmska struka i kritika, može dobiti najprecizniju sliku filmske umjetnosti u jugoistočnoj Evropi, Ukrajini i južnom Kavkazu danas", rekao je Jovan Marjanović, direktor SFF-a.

Dodao je da je "Srce Sarajeva" u proteklih 20 godina postalo zaista vrijedna filmska nagrada koja amplificira glasove iz ove regije i približava ih svjetskoj javnosti.

"Ove regije su istovremeno u žiži i na margini svjetske pažnje, a festival pruža jedinstvenu priliku za dublje razumijevanje svih nijansi iskustava sa geopolitičke i umjetničke margine koje često nedostaju u sklapanju kompleksne slike današnjice", dodao je Marjanović.

Selekcioni tim festivala pogledao je 940 filmova, među kojima 190 dugometražnih igranih, 280 dokumentarnih i 470 kratkih i studentskih.

"Izbor takmičarskih programa ovogodišnjeg jubilarnog izdanja festivala urađen je u skladu sa zadatkom koji smo sebi kao festival postavili u vrijeme kada je on pokrenut. Ove selekcije posvećene su novim autorima, originalnim pričama i konceptima", izjavila je Izeta Građević, kreativna direktorica SFF-a.

Ona je dodala da biraju filmove iz široke regije koju odlikuju šarolike filmske prakse i tradicije, raznolikost u izboru tema, filmskog jezika i kreativnih afiniteta te da se, zahvaljujući tom bogatstvu, može reći da takmičarski programi predstavljaju veliki filmski svijet današnjice u malom.

"U našoj takmičarskoj areni, po ustaljenoj praksi, uvijek spremni na kreativni rizik, uz filmove i autore čiju su vrijednost ove godine prepoznali najveći svjetski filmski festivali - Kan, Berlin, Venecija - našli smo mjesta i za nekoliko novih naslova, nekoliko svjetskih premijera za koje vjerujemo da im je mjesto upravo u takvoj selekciji", navela je Građevićeva.

Dobitnici "Počasnog Srca Sarajeva" ove godine su holivudska zvijezda Meg Rajan, glumački, scenaristički i rediteljski talent Džon Turturo, te reditelj, scenarista i producent Aleksander Pejn.

U cilju podizanja svijesti o klimatskim promjenama, Sarajevo film festival ove godine uveo je novu nagradu: Posebnu nagradu za ekološku osviještenost, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u BiH.

"Posebnom nagradom za ekološku osviještenost Sarajevo film festival daje svoj doprinos podizanju svijesti o značaju zaštite životne sredine, u okviru svojih aktivnosti i nastojanja da bude ekološki odgovoran festival te predvodnik pozitivnih promjena i praksi u oblasti održivosti. Za Posebnu nagradu za ekološku osviještenost konkurišu filmovi iz svih festivalskih programa koji se bave pitanjima životne sredine i doprinose podizanju svijesti i održivijoj budućnosti", saopšteno je iz marketinške službe Sarajevo film festivala.

Osmu godinu zaredom biće održan program koji posebno plijeni regionalnu publiku, a to je "Pretpremijera serija".

"U osmom izdanju 'Pretpremijera serija' predstavljamo sedam serija s područja bivše Jugoslavije. Serije u ovogodišnjem programu rezultat su zrelog tržišta regionalnih serija: stoga ih odlikuju visoke produkcijske vrijednosti, originalni autorski izričaji i autentične priče koje proizlaze iz specifičnog kulturnog nasljeđa. Veseli nas imati bogatu selekciju serija koja uključuje pobjednika 'Canneseriesa', priznate autore koji se vraćaju u naš program te nove žanrove. Pripremite se za pretpremijere zanimljivih i duhovitih priča", izjavila je Tina Hajon, selektorka ovog programa.

