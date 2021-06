Film "Đavo nosi Pradu" slavi petnaesti rođendan

Komedija o "šefici iz pakla" i borbi Endi Seks da se snađe u svojim novim zaduženjima u modnom magazinu "Runway" koji je prestižan poput "Vouga", ove godine puni 15 godina.

Povodom toga zvijezde filma "Đavo nosi Pradu" Meril Strip, En Hatavej, Emili Blant, kao i režiser Dejvid Frankel i ključni članovi tima prisjećali su se kako je bilo raditi na ovom ostvarenju.

Nakon što je En prethodno tvrdila da je bila deveta osoba kojoj je ponuđena uloga ambiciozne novinarke koja je postala pomoćnica zastrašujuće Mirande Prisli, Frankel je podijelio da je prvi izbor studija za ovu ulogu bila Rejčel Mekadams:

"Počeli smo da pregovaramo sa En da se dogovorimo, a to nije dobro prošlo sa studijom... Tri puta smo je nudili Rejčel Mekadams. Studio je bio uporan a ona je odlučila da odbije svaki put".

Mekadams je u tom trenutku iza sebe imala dva velika uspjeha u filmovima "Mean Girls" i "The Notebook" 2004. godine, dok je u to vrijeme En bila uglavnom poznata po ulogama u tinejdžerskim komedijama poput "Princezini dnevnici" i "Ella Enchanted".

Studio je želio afirmisanu dramsku glumicu, te su obzir uzete i Skarlet Johanson, Natali Portman, Kejt Handson i Kirsten Danst.

Međutim, Hatavej je odbila da odustane i izborila se za ulogu sastajući se sa rukovodiocima i napisavši "zaposlite me" u zen bašti potpredsjednika studija.

(B92.net)