Film Džesike Hausner "Klub Nula" u bh. kinima od 2. maja

SARAJEVO - Novi film Džesike Hausner "Klub Nula" dolazi u kina širom Bosne i Hercegovine od 2. maja, a jedan od producenata ovog ostvarenja je Obala Art Centar iz Sarajeva u okviru zajedničkog projekta s Turskom radio-televizijom TRT-om i Doha Film Institutom.

"Klub Nula" premijerno je prikazan u službenoj selekciji prošlogodišnjeg festivala u Kanu, a nakon toga i na 29. Sarajevo film festivalu.

"Film prati profesoricu koja se pridružuje osoblju međunarodne internatske škole kako bi predavala predmet 'Svjesno jedenje'. Ona uči da je manje jedenja zdravo. Ostali profesori sporo primjećuju šta se događa, a kada smeteni roditelji počnu shvaćati, 'Klub Nula' postaje stvarnost", saopšteno je iz Obala Art Centra, uz napomenu da se u glavnoj ulozi pojavljuje Mija Vašikovska, prošlogodišnja predsjednica žirija 29. Sarajevo film festivala.

Austrijska rediteljka, scenaristkinja i producentkinja Džesika Hausner bila je gošća 23. Sarajevo film festivala, kada je otvorila 11. izdanje programa Talents Sarajevo.

"Studirala je režiju na Filmskoj akademiji u Beču gdje je snimila nagrađivane kratke filmove 'Flora' (1996) i 'Interview' (1999). Njen prvijenac 'Lovely Rita' premijerno je prikazan na filmskom festivalu u Kanu u okviru programa Un Certain Regard 2001. godine. I sa svojim drugim filmom, 'Hotel', ponovo je u Un Certain Regard programu, 2004. godine. Godine 2009. 'Lourdes' je uvršten u takmičarski program Venecijanskog filmskog festivala gdje je osvojio FIPRESCI nagradu. 'Amour Fou' (2014) premijerno je prikazan u programu Un Certain Regard, a 'Little Joe' (2019), peti dugometražni film Hausnerove i njen prvijenac na engleskom jeziku, bio je u tamičarskom programu festivala u Kanu, gdje je Emili Bičam osvojila nagradu 'Prix d'interprétation feminine' za najbolju glumicu", pojašnjeno je u saopštenju.

Saradnici na produkciji filma "Klub Nula" u ime Obala Art Centra su Mirsad Purivatra i Jovan Marjanović, a distributer filma u kinima u BiH je Obala Art Centar, uz podršku programa Kreativna Evropa - MEDIA.

