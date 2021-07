Film Festival "Ravno Selo": "Lihvar" najbolji film

Među šest filmova koji su se borili za glavnu nagradu, priznanje najboljeg na ovogodišnjem Film Festivalu "Ravno Selo", odnio je "Lihvar", po scenariju Strahinje Madžarevića, a u režiji Nemanje Cheranića, dok je najbolji režiser Lili Horvat za mađarski film "Pripreme za zajednički život na neodređeno vrijeme".

"Jeste bio težak zadatak. U pitanju su bile nijanse. Na kraju je odlučilo to što je 'Lihvar' kompletno delo, sa svim svojim umetničkim stavkama perfektan, potpuno je savršen, nismo mu našli slabu tačku, tako da je zaslužio da bude najbolji film, dok Lili Horvat, kao autorka filma koji je dobio najbolju režiju, poseduje izvesna sredstva rediteljska koja su neverovatno inovativna, interesantna i sveža I to je odlučilo da ona dobije ovu nagradu", rekla je sinoć članica žirija Stanislava Koprivic

Publika je kao najbolji film izabrala "Jedini izlaz", Darka Nikolića sa Anđelkom Prpić u glavnoj ulozi, kojim je festival i zatvoren.

Glumac Vukašin Jovanović koji je u "Jedinom izlazu" igrao epizodnu ulogu Andreja Matića istakao je da je upravo ta uloga bila inspirativna i od velike pomoći za dalji rad i razvoj.

"Prijalo mi je da radim na tom projektu, drago mi je i što smo ovde večeras i što se okupljamo konačno u ovolikom broju, velika je čast biti ovde. Film je u bioskopima prošao fenomenalno, ali sa ograničenim mogućnostima. Ovi festivali su zlatna stvar i ja sam uspeo da ispratim neki prateći deo što se tiče studentskog i dokumentarnog dela, jako su mi se svideli i koncept i program", napomenuo je Jovanović.

A osnivač festivala Lazar Ristovski istakao je da su utisci i ove godine samo pozitivni, te ponovio da sutra počinje zidanje Doma kulture u Ravnom Selu, zbog čega je, između ostalog, ovaj festival i osnovan prije pet godina.

"Uspeli smo da dođemo do toga da započnemo izgradnju Doma kulture koji je izgoreo, a za ovo vreme je festival rastao, mnogo je novih filmova, programa, sve je više publike, svake noći dođe 2.000 ljudi da gleda filmove i to nam daje opravdanje za sve što radimo. Kada govorimo o decentralizaciji kulture, mislim da ovim pokazujemo da je to moguće", naglasio je Ristovski.

Ovogodišnje filmove ocijenio je kao izuzetne, te istakao da je oduševljen onima koji su prikazani u novoj kategoriji "Kratki dokumentarni film".

U okviru dijela programa "Selom kruže filmske priče", kroz koji su u četiri dana nastajali kratki filmovi upravo u Ravnom Selu, specijalno priznanje i poziv da bude dio festivala sljedeće godine dobio je film "Nada".

U kategoriji studentskog filma, glavna nagrada otišla je filmu "Sve je dobro" Ružice Anje Tadić.