Film Ivana Markovića i Linfenga Vua na Berlinalu

BEOGRAD - Novi film autora Ivana Markovića i Linfenga Vuara "Od sutra počinjem da" ("From Tomorrow on, I Will / Chun nuan hua kai") biće premijerno prikazan na Berlinskom filmskom festivalu 13. februara, u sekciji "Forum".

Film je snimljen prošlog ljeta u Pekingu i kombinujujući igrane i dokumentarne elemente, prati svakodnevnicu migrantskog radnika u kineskoj prijestonici.

Prema sinopsisu, Li radi noću i spava danju, a njegov cimer živi obrnutim ritmom.

U podzemnoj sobi, u nekadašnjem skloništu, oni spavaju u istom krevetu, ali nikad u isto vrijeme.

Njihovi kratki susreti i prostor koji dijele čine privremeni dom koji će, zajedno sa drugim stanarima, uskoro morati da napuste.

"Od sutra počinjem da", prema riječima autora, prati dnevni ritam migrantskog radnika u Pekingu i oslikava stanje rastrzanosti između želja i mogućnosti.

Poput miliona Kineza koji migriraju iz ruralnih sredina u velike gradove u nadi da će osigurati bolju budućnost, protagonista filma Li je zarobljen u dnevnoj radnoj rutini, bez izgleda da je promjeni.

Istovremeno, grad u kome živi neprestano raste, razvija se i postaje sve dalji od njega, kao obilje mogućnosti koje nikad neće moći da istraži.

Film je sniman na autentičnim lokacijama sa neprofesionalnim glumcima koji pripadaju portretisanom miljeu.

Kroz intimni fokus na glavnog protagonistu, film posmatra odnos između pojedinca, grupe i arhitekture u urbanoj sredini koja se rapidno širi, objasnili su autori.

Ovo je prvo dugometražno ostvarenje autora, čiji je kratki film "Bela ptica" (“White Bird / Bai Niao”) bio takođe premijerno prikazan na Berlinalu 2016, u sekciji "Berlinale Shorts".

Ivan Marković i Linfeng Vu zajedno potpisuju produkciju i montažu filma, a na scenariju su sarađivali sa Tanjom Šljivar, dramskom spisateljicom i novom direktorkom Drame Narodnog pozorišta u Beogradu.

U glavnoj konkurenciji ovogodišnjeg "Berlinala" naći će se i film “Bila sam kod kuće, ali“ ("Ić war zuhause, aber / I was at home, but") rediteljke Angele Šanelek, na kojem je Ivan Marković bio direktor fotografije.