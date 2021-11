Film "Kelti" osvojio nagradu na festivalu u Beču

Novi domaći igrani film "Kelti" Milice Tomović osvojio je sinoć nagradu žirija čitalaca bečkog lista "Štandard" na upravo završenom Filmskom festivalu "Viennale" u Beču, pokrenutog još davne 1960. godine.

Kada je riječ o dugometražnim ostvarenjima, na ovom izdanju prikazana su još dva srpska filma - dokumentarci "Pejzaži otpora" Marte Popivode i "Rampart" Marka Grbe Singha.

Prikazani su i mnogi zapaženi festivalski hitovi iz ove godine, kao što su "The Power of the Dog" Džejn Kempion, "Zeros and Ones" Ejbela Ferare, "Happening" Odri Divan, "The Card Counter" Pola Šrejdera, "The Frenć Exit" Ejzezela Džejkobsa, "Benedetta" Pola Ferhovena.

Dodijeljeno je pet nagrada i priznanja na festivalu, a među nagrađenima je spomenuti srpski film "Kelti" Milice Tomović, čiju je produkciju podržao Filmski centar Srbije.

Novi srpski film predstavlja i debi autorke na planu igranog dugometražnog ostvarenja.

Ovu nagradu u Beču dobija film koji nema austrijskog distributera i čije prikazivanje po bioskopima Austrije žiri posebno preporučuje.

Ukoliko film pronađe distributera, list "Štandard" će onda to podržati besplatnim reklamnim prostorom na svojim stranicama.

Drama "Kelti" u prvoj polovini juna ove godine osvojila je nagradu za najbolji dugometražni film u međunarodnom takmičarskom programu 50. izdanja Međunarodnog filmskog festivala "Molodist" u Kijevu, kao i nagradu žirija kritike FIPRESCI istom prilikom.

Takođe, film je osvojio i nagradu "Srce Sarajeva" za režiju na Sarajevo film festival 2021.

Svjetsku premijeru ovaj film je imao zimus u "Panorama", zvaničnom programu Berlinskog filmskog festivala - “"Berlinale 2021", koji je realizovan online.

Uloge u "Keltima" tumače Dubravka Kovjanić, Nikola Rakočević, Milica Grujičić, Jelena Ðokić, Slaven Došlo, Nada Šargin, Jovana Gavrilović, Olga Odanović, Jovan Belobrković.

Film je nastao u produkciji kompanije EED Productions iz Beograda, dok je koproducent kuća Film Danas.

Rediteljka i scenaristkinja "Kelta" Milica Tomović je režirala segment "Diplomiranje" u sklopu omnibusa "Oktobar" (2011), kao i neke od epizoda televizijske serije ”"Jutro će promeniti sve" (2018).

Postigla je uspjeh sa kratkim igranim filmom "Tranzicija" (2016), koji je prikazan na festivalima u Torontu, Lokarnu, Kotbusu, Libanu i na Kipru, i ovenčan glavnim nagradama u svojoj kategoriji na Martovskom festivalu, Festivalu autorskog filma i Sarajevskom filmskom festivalu.