Film "Koncentriši se, baba" od danas dostupan online širom svijeta

Hit komedija Pjera Žalice "Koncentriši se, baba" sa najpoznatijim glumcima regije, dostupna je od danas online za gledaoce širom svijeta na OnDemand platformi kina Meeting Point: Ondemand.kinomeetingpoint.ba.

Prošlogodišnji Sarajevo Film Festival otvoren je svjetskom premijerom ovog filma koji je zabilježio rekordnu gledanost, u prva dva sata gledalo ga je skoro 14.000 ljudi u 42 zemlje.

"Komedija zaista jeste delikatan žanr. Nasmijati publiku a ne biti banalan je stvarno komplicirano. Nije teško proizvesti smijeh kao fiziološku reakciju, ali nasmijati publiku a zadržati smisao, težinu, to je komplicirano. Međutim, ja to jako volim. Mislim da mi tako komuniciramo u životu, mi smo duhoviti ljudi. Nažalost, znamo nekad biti i brutalni. Nekad u tom cinizmu znamo otići u krajnost u kojoj to prestaje biti humor a postaje izrugivanje. U balansu između oštrijeg cinizma a da ne pređete u izrugivanje, to je prostor u kojem se najviše volim nalaziti, koliko god da je riskantno", rekao je Žalica uoči svjetske premijere u festivalskoj emisiji SFF Talks, koja je gledaocima takođe dostupna uz film na Ondemand.kinomeetingpoint.ba.

Radnja filma događa se u aprilu 1992. godine. Brojna se porodica, razbacana po cijeloj Jugoslaviji, okuplja u Sarajevu oko odra stare majke. Baba nije dobro, ali se prognoza porodičnog ljekara da je njena smrt pitanje minuta pretvara u sate, pa onda dane. Počinju spletke, prevare i trvenja oko nasljedstva koje će ostati iza starice, a naročito oko velike porodične kuće u Sarajevu. Baba i posljednim uzdasima svojski učestvuje u tome, a možda je upravo to i održava u životu…

"U širem kontekstu jasna je asocijacija na raspad Jugoslavije, ali dok smo radili nismo tražili paralele. Bili smo potpuno fokusirani na porodicu, imali smo osjećanje da radimo ‘Gosford Park’, znajući da je taj mikrosvijet koji pravimo neka vrsta alegorije na širu sliku svijeta u kojoj smo živjeli prije million godina i koja je nestala. Jedan filmski kritičar mi je rekao da je ovo priča koja prethodi priči ‘Gori vatra’. Kad smo analizirali tekst, i kad sam radio kraj ovog filma, činilo mi se kao da ću sad zaroniti, a onda će ‘Gori vatra’ izroniti. Odavno ovu priču imam", rekao je Žalica u emisiji SFF Talks.

U filmu glume Mira Banjac, Jasna Žalica, Emir Hadžihafizbegović, Alma Prica, Jadranka Đokić, Vedrana Božinović, Admir Glamočak, Dženita Imamović, Bane Popović, Izudin Bajrović, Dino Sarija…