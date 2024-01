Film "Nedelja" za 10 dana pogledalo 200 hiljada ljudi

Film "Nedelja" o životu muzičara Džeja Ramadonovskog za samo deset dana pogledalo 200.000 gledalaca, saopštili su producenti.

Glumačka ekipa filma sa zadovoljstvom posjećuje različite gradove Srbije i regiona, a sve sa željom da se poklone i iskažu zahvalnost publici.

Koliko to gledaocima znači, dokazuju ovacije usmjerene ka glumcima i njihovoj želji da tu energiju i hemiju sa filma prenesu u bioskopske sale, prenosi Tanjug.

Ovaj film čini jednu emotivnu, umjetničku cjelinu koja je nastala po ideji producenta Vladana Anđelkovića i scenariste Stefana Boškovića, u saradnji sa Telekomom Srbija i Filmskim centrom Srbije.

Film prikazuje mozaik Džejevog života koji je vodio do velikog uspjeha "91 godine na Tašu. Pored toga, publika ima priliku da otkrije do sada malo poznate detalje njegove mladosti i shvati kakav je čovjek bio Džej, kao i to na koji način su događaji i ljudi iz tog perioda uticali na njegov životni put.

Glumačku postavu čine Husein Alijević, Marko Janketić, Stefan Vukić, Aleksej Bjelogrlić, Alen Selimi, Ana Pindović, Zlatan Vidović, Maša Đorđević, Milica Janevski, Stojša Oljačić, Bajram Severdžan, Nela Mihajlović i mnogi drugi.

Film "Nedelja" nastavlja redovnu bioskopsku distribuciju širom Srbije, a u regionu publika je imala priliku da pogleda ovo ostvarenje u Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Premijera u Hrvatskoj zakazana je za 31. januar, dok u Sloveniju film stiže 1. februara.

