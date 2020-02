Film ''P.S. Volim te“ dobija nastavak

Fanovi hit filma "P.S. Volim te", radujte se! Pomenuti film dobija podjednako emotivan nastavak.

Alcon Entertainment je stekao filmska prava na nastavak romana Sesilije Ahern. Alcon će sufinansirati i koproducirati film sa Blank Label Medija.

Originalna adaptacija filma iz 2007. godine, u kojoj su glumili Hilari Svank i Gerard Butler, zaradila je ogromnih 156 miliona dolara na blagajnama širom svijeta.

"Klub želi da im Holi pomogne. Holi je sigurna u jedno - nikako da tugu ostavi iza sebe. Potrebno je sedam godina da nastavi dalje svoj život. Ali Holi shvata da kada nekoga voliš, uvijek mora još jedna stvar da kaže ..."

"Ovo je duboko emotivan projekat za mene. 'Postcript' iako je nastavak, to je takođe priča o samostalnom životu usljed bolesti, tuge i gubitka. Nadam se da će novi fanovi filma 'P.S. Volim te' prihvatiti Holino novo putovanje", rekla je autorka.

"P.S. Volim te" je priča o ljudima koji su zaljubljeni od mladosti, u stanju su da jedno drugome završe rečenicu i smiju se čak i kada se svađaju. Niko ne može da ih zamisli jedno bez drugog.

Dok se ne dogodi ono nezamislivo. Gerijeva smrt skrhala je Holi. Ali uoči njenog tridesetog rođendana, Geri joj se vraća. Ostavio joj je hrpu poruka kojima nežno vodi Holi kroz njen novi život bez njega, a svaku poruku je završio sa: "P. S. Volim te."

Kako godina prolazi, postepeno čitanje poruka istovremeno je razvedrava i navodi na preispitivanje. Čovjek koji je poznaje bolje nego što samu sebe zna, pokušava da je nauči da život teče dalje. Uz pomoć prijatelja i svoje bučne voljene porodice Holi ponovo uči da se smije, plače, pjeva, pleše – i postaje hrabrija nego ikada.

"P.S. Volim te" bio prvi roman koji je nepisla Sesilija sa samo 21 godina.

Hilary Swank's "P.S. I Love You" is getting a sequel https://t.co/lsTJ6Eo2Ch pic.twitter.com/QqCYbR1oMU