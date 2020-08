Film "Palm Springs" - čista petica

"Palm Springs" (Palm Springs), nova romantična komedija Maksa Barbakova (Max Barbakow), njegov fantastčni debi, u produkciji onlajn servisa "Hulu", je priča koja prati dvoje mladih ljudi zarobljenih u vremensku petlju.

Upravo zbog toga, u prvi mah, "Palm Springs" se čini kao još jedna iteracija ili, možda bolje rečeno, interpretacija "Dana mrmota" (Groundhog Day), filmskog klasika koji vremensku petlju koristi kao mehanizam uz pomoć kojeg priča svoju priču.

U tom duhu, glavni lik je Najls (Andy Samberg), momak koji igrom nesrećnog slučaja uleti u petlju, gdje je prisiljen ponavljati dan vjenčanja svog prijatelja iznova i iznova. Međutim, suštinska razlika između "Dana mrmota" i "Palm Springsa" je činjenica da ovaj potonji svoju premisu tretira kao jedan novi način života, posebno ako ga gledamo u kontekstu trenutne globalne pandemije.

Svaki Najlsov dan je, uz nekoliko suptilnih promjena, manje-više isti, a dužina provedena u petlji dovodi do toga da se on više ni ne sjeća života prije. To jeste, on je isti sve do onog trenutka kada u petlju uđe Sara (Cristin Milioti), sestra mlade, i u istoj postane, zajedno sa Najlsom, zarobljena. Kroz nju publika stiče znanje o tome na koji način petlja funkcioniše, uključujući i pravila koja "Palm Springs" sam sebi postavlja i prati.

Aktuelnost filma koji, kroz metafore, govori o tome da smo svi zarobljeni u svakodnevici naših trenutnih života je pojačana činjenicom da, za razliku od brojnih drugih filmova koji pripadaju kanonu vremenske petlje, ovdje u prvi plan ne ističe spoznaju o sebi, transformaciju do koje glavni lik mora doći kako bi se iz petlje izbavio nego radije kao spoznaju o samom životu, o tome kako je realnost okrutna i često beskonačna. U tom smislu, moglo bi se čak reći da ima fatalistički pristup u tretiranju teme koja se bavi pitanjem našeg neprihvatanja izvjesnosti stvari i događaja, u kojem zapravo male stvari, sitnice, čine život vrijedan življenja.

Ocjena: 5/5