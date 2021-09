Film "Tjelohranitelj" dobija rimejk

Filmski studio Vorner bros objavio je da radi rimejk kultnog filma "Tjelohranitelj" s Vitni Hjuston i Kevinom Kostnerom.

Za pisanje nove verzije zadužen je dramski pisac Metju Lopez, dok Lorens Kazdan, koji je napisao i režirao originalni film, te Dan Lin i Džonatan Eirič režiraju novi film.

Titula izvršnog producenta pripala je Niku Renoldsu, a iako se o potencijalnim glumcima već duže vrijeme razmišlja, njihova imena još nisu izašla u javnost.

Doduše, kruže glasine da bismo umjesto Vitni Hjuston i Kevina Kostnera na velikom platnu mogli da vidimo Krisa Hemsvorta i Tesu Tompson, ili pak Čeninga Tejtuma i Kardi Bi.

Na društvenim mrežama, prvenstveno na Twitteru, reakcije na rimejk "Tjelohranitelja" većinom su negativne.

"Imam puno toga da kažem u vezi sa rimejkom filma, no najbitnije je da želim da ostavite na miru originalni film", napisao je jedan od obožavalaca filma.

"Ovo niko nije tražio. Vitni Hjuston je nezamjenljiva", kritikovao je još jedan.

Uprkos pomiješanim utiscima i kritikama, osrednjim ocjenama i nominacijama za Zlatnu malinu, originalna romantična drama iz 1992. godine na svjetskim blagajnama bioskopa zaradila je više od 400 miliona dolara, a filmska muzika, zahvaljujući pjesmi "I Will Always Love You", postala je najprodavanija pjesma svih vremena.

Podsjetimo, biografski film o Vitni Hjuston trebalo bi da izađe 2022. godine, a pjevačicu će glumiti britanska glumica Naomi Aki.

Takođe, prošle godine Vitni Hjuston je primljena u Rokenrol kuću slavnih, a majka Sisi, kao menadžerka, i snaha Pat prihvatile su tu čast u ime pokojne zvijezde.

(B92)