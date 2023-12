Film Vladimira Perišića "Lost Country" nominovan za nagradu Lumiere

Film Vladimira Perišića "Lost Country", koji trenutno igra u bioskopima u Srbiji, nominovan je za nagradu Lumiere, saopštili su producenti.

Ovu nagradu dodjeljuje francuska Acadimie des Lumieres sačinjena od 110 internacionalnih kritičara iz oko trideset zemalja koji nagrađuju nabolje francuske filmove i koprodukcije tekuće godine.

Radi se o jednim od najprestižnijih nagrada francuske filmske industrije koje su francuski ekvivalent američkim nagradama Golden Globe koje dodjeljuje Hollywood Foreign Press Association.

"Poslije uspjeha kod francuske i arapske kritike, drago mi je da su kvalitet "Lost Country" prepoznali i internacionalni kritičari. Posebna čast je da smo u društvu sa Nuri Bilge Ceylanom i Ken Loachom", izjavio je ovim povodom reditelj i producent filma Vladimir Perišić.

Nagrade će biti dodijeljene 22. januara 2024. u Parizu, a u istoj kategoriji su nominovani i "About Dry Grasses" Nuri Bilge Ceylana, "Old Oak" Ken Loacha, "Hound" Kamal Lazraqa i "The Blue Caftan" Maryam Touzani.

Film "Lost Country" imao je svoju svjetsku premijeru na Kanskom filmskom festivalu, u selekciji Nedelja kritike gdje je glavni glumac Jovan Ginić osvojio nagradu "Otkrovenje" za najboljeg mladog glumca, a na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu Ginić je osvojio nagradu "Srce Sarajeva" za najboljeg glumca.

"Lost Country" prikazuje Srbiju 1996. godine, tokom studentskih demonstracija protiv Miloševićevog režima.

Radnja prati priču mladog Stefana koji prolazi kroz sopstvenu revoluciju, suočen sa činjenicom da je njegova majka portparolka i saučesnica korumpirane vlasti protiv koje ustaju njegovi prijatelji.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.