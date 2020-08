"Film o Jasenovcu treba da snima autentični srpski reditelj Emir Kusturica"

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da proslavljeni srpski reditelj Emir Kusturica, kao neko ko razumije istoriju srpskog nacionalnog stradanja, treba da snima film o Jasenovcu, te da je to ideja koja duže živi.

"Kusturica već duže vremena ima ideju, želju i volju da to uradi i mislim da je vrijeme za to, za razliku od onih koji podržavaju da to neki drugi snimaju. Snimanje filma o Jasenovcu treba dati našem autentičnom srpskom reditelju Emiru Kusturici da to uradi", istakao je Dodik.

Govoreći o sastanku zvaničnika iz Republike Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kojem će prisustvovati i reditelj Emir Kusturica, a koji će biti održan u srijedu u Beogradu, Dodik je naglasio da na bazi razumijevanja istorije i srpskog nacionalnog stradanja, kojeg Kusturica ima, to djelo će na pravi način prikazati jasenovako stradanje.

"To je ogromno stradanje koje je zadesilo naš narod, oskrnavilo nas i zaustavilo u istorijskom i nacionalnom razvoju i svemu onome što treba da bude poruka tog filma", naglasio je Dodik.

On je najavio da će Srbija i Republika Srpska o tim pitanjima razgovarati zajedno učestvovati.