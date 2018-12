Film sedmice: "Balada Bastera Skragsa"

​Drugu sedmicu zaredom biram film velikih reditelja, a u produkciji "striming" servisa "Netfliks".

Prošle je izbor pao na "Romu" Alfonsa Kuarona (Alfonso Curaon), najljepši film koji sam tokom 2018. godine pogledala, dok je ove to mjesto rezervisano za novo ostvarenje braće Koen (Ethan & Joel Cohen) - "Baladu Bastera Skragsa" (eng. Ballad of Buster Scruggs), koji možda nije najljepši, ali je svakako jedan od zanimljivijih.

Ukoliko ste filmofil, šansa je da vam imena Itan i Džoel Koen (poznatiji kao "braća Koen") nisu promakla, jer bi u tom slučaju značilo da nikada niste pogledali filmove poput "Barton Fink" (eng. Barton Fink), "Veliki Lebovski" (eng. The Big Lebowski), "Fargo" (eng. Fargo, na kojem je bazirana istoimena serija), "O, brate, gdje si" (eng. Oh Brother, Where Art Thou) ili "Nema zemlje za starce" (eng. No Country for Old Men), za koje danas s pravom možemo reći da su kultni. Dvije godine od filma "Ave, Cezare!" (eng. Hail, Cesar!), koji je gotovo nezapaženo prošao kako kod publike, tako i kod kritike, iako je riječ o filmu koji je meni izuzetno drag, na velike, odnosno male ekrane, jer je u pitanju produkcija "Netfliksa", stigla nam je "Balada Bastera Skragsa", brutalna oda vestern filmovima i američkom Divljem zapadu.

Zamišljena kao kolekcija vinjeta i svojevrsni omnibus čija je glavna poveznica prostor u kojem se radnja odvija, "Balada Bastera Skragsa" je urnebesna, predivno i precizno napravljena, prijatna, ali istovremeno i izuzetno uznemirujuća, krvava antologija priča o starom zapadu, koja, ruku na srce, nije za svakoga. Džejms Franko (James Franco), Tom Vejts (Tom Waits), Liam Nison (Liam Neeson), samo su neka od imena koja defiluju kroz niz bizarnih priča u ovom komičnom pastišu koji se morao desiti. Kad-tad.

Ocjena: 4/5

* Autor je teoretičar i filmski kritičar