Film sedmice: "Bandersnatch"

Interaktivni narativi nisu nova stvar kada su u pitanju film i televizija i u tom smislu "Black Mirror: Bandersnatch", interaktivni film i uvod za petu sezonu ove maestralne serije, nije revolucionaran.

Međutim, s ovom epizodom "Netfliksu" je pošlo za rukom ne samo da se poigra sopstvenim narativom i pravilima igre, nego i da interaktivnost gurne u mejnstrim, nudeći ga milionima svojih pretplatnika koji su, sudeći po količini komentara koji su ovih dana preplavili internet, svoj petak, 28. decembra 2018. godine, proveli vodeći Stefana Batlera (Fionn Whitehead) kroz različite iteracije i nivoe ove igre.

Iako je riječ o filmu (epizodi ili video-igri), koji u svojoj pojavnosti drži više do forme nego do sadržaja (što ne bi trebalo da mu uzmemo za zlo), "Bandersnatch" je tu kako bi preispitao teme, ključne i centralne za ovu, sada već kultnu seriju. I u tome leži njegova genijalnost, jer je "Bandersnatch" zapravo ništa drugo do kritika interaktivnosti, odnosno pasivnosti publike u kontekstu umjetnosti, a posebno filmskog i televizijskog programa, što je debata stara koliko i sam medijum. I u tom smislu Brukeru (Charlie Brooker) je pošlo za rukom da svoju publiku stavi u ulogu egzekutora, koji, iz ličnih poriva i želje za zabavom, manipuliše Stefanovim životom bez ikakve griže savjesti, ali i žrtve. Žrtve jer tokom ove "bezazlene" igre Bruker nas navodi na izbore koji, s vremena na vrijeme, graniče sa čistim sadizmom. Ono što je takođe zastrašujuće jeste spoznaja da ni mi, publika, kao ni Stefan, naš avatar, nemamo slobodu volje, nego zapravo privid slobode volje jer koliko mi manipulišemo i kontrolišemo Stefana, toliko nas kontroliše "Netfliks", birajući često postupke koje će povući umjesto nas.

Bez obzira što film ima bezbroj mogućih iteracija i "lažnih" krajeva, "Bandersnatch" se može završiti samo na pet različitih načina. U zavisnosti od vaših (limitarnih) izbora, igra će trajati ili 40 minuta ili dva i po sata. Iako u domenu priče i njenog kvaliteta "Bandersnatch" i nije najbolje što je ova serija do sada ponudila, komentar koji se ovom epizodom želio dati na savremeni svijet čista je petica.

Ocjena: 5/5

(Autor je teoretičar i filmski kritičar)