Film sedmice: "Biće krvi"

Pravljenje lista je često nezahvalan posao. Ipak, liste su neizostavni dio savremene kulture, posebno one koja se tiče filmova i serija. Jer kako drugačije izdvojiti najbolja dostignuća?

Kada je riječ o listama najboljih, "Biće krvi" (eng. There Will Be Blood) Pola Tomasa Andersona (Paul Thomas Anderson) je film koji se, obično, nalazi pri samom vrhu, nevezano za to da li je riječ o godini, dekadi ili vijeku. BBC, BFI, "The Guardian" samo su neki od onih koji "Biće krvi" prepoznaju kao jedno od najvećih filmskih dostignuća u istoriji sedme umjetnosti. Razlozi za to su brojni, od odlične glume (Day-Lewis i Dano su ovdje odigrali uloge života), preko tema kojima se film bavi, do njegove aktuelnosti koja je i danas, dvanaest godina kasnije, relevantna.

Ta relevantnost se, između ostalog, ogleda i u činjenici da je "Biće krvi" parabola o ljudskoj ovisnosti o materijalnom. U ovoj konkretnoj instanci, nafti. Nafti koja se ovdje koristi kao simbol komercijalnog trijumfa i tehnološkog poduhvata i napretka, kao simbol materijalnog prosperiteta, razlog i okidač za brojna ratovanja, ali i kao jedan od uzroka ekološke katastrofe koju živimo i proživljavamo kao dio naše svakodnevice. Nafta je sve to, a sve to je upisano u priču glavnog lika, interesantnog i simboličnog imena Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis). Jednako simbolično je i ime njegovog neprijatelja, mladog propovjednika imena Eli Sunday (Paul Dano). Sukob i odnos ova dva muškarca je, kao i u "Masteru" (Master), Andersonovom drugom remek-djelu, pokretačka snaga. Glavne teme kojima se Anderson bavi su moralnost, kao i okrutnost kapitalizma i hrišćanski principi dobročinstva i zajedništva. Američki san kao ideja je ono što Anderson nastoji ogoliti u ovom izrazito muškom filmu, portretu arhetipskog muškarca u sukobu sa svijetom, ali i samim sobom i svojim strahovima, stavljajući nam jasno do znanja da su bogatstvo i moć, a ne religiozno iscjeljenje, osnovni stubovi kako američkog, tako i savremenog društva generalno.

Ocjena: 5/5