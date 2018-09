Film sedmice: "Blakkklansman"

Dobitnik nagrade u Kanu ove godine, posljednji film Spajka Lija (Spike Lee) "BlacKkKlansman" prati prilično nepoznatu, a relativno istinitu priču o afroameričkom policajcu koji se tokom kasnih sedamdesetih infiltrirao u redove kontroverznog Kju-kluks-klana, pokreta koji se zalagao za ekstremne reakcionarne stavove poput bjelačke superiornosti i fašizma.

Priča počinje 1979. godine, u trenutku kada je Ron Stalvort (John David Washington), kao prvi crni detektiv, zaposlen u policiji Kolorado Springsa, u Koloradu. U pitanju je stvarna ličnost i čovjek koji je usljed silnih maltretiranja od strane bijelih kolega i sveprisutnog rasizma uskoro tražio premještaj kako bi izbjegao ne samo svakodnevne neprijatnosti, nego i rad u administraciji. Želja mu je odobrena, ali pod uslovom da se infiltrira u redove boraca za građanska prava koji pod vođstvom Kvama Ture (Corey Hawkins) planiraju veliki miting.

Bez ulaska dublje u priču, "BlacKkKlansman" kombinuje elemente filmova poput "25th Hour" i "Birth of a Nation" s Lijevom satiričnom pričom "Bamboozled" iz 2000. godine, a u želji da proizvede određeni hibrid koji hoda po vrlo tankoj liniji između komedije i horora. Takav pristup ne iznenađuje, s obzirom na to da je produciran od strane ekipe filma "Get Out" i da je Liju samu priču donio niko drugi do Džordan Pil (Jordan Peele).

Iako je Li ovdje na vrhuncu svog stvaralačkog potencijala i iako je impresivan način na koji mu polazi za rukom da izbalansira sve promjene i dualnosti kojima film obiluje, postoji nešto pomalo uznemirujuće u njegovom pristupu, koji na momente izgleda i zvuči kao propaganda. Ako se to zanemari, "BlacKkKlansman" je film koji je došao u pravom trenutku da postavi ono vječno, jednako pravo pitanje - može li se sistem mijenjati spolja ili nam je svima, koji ga na kraju krajeva želimo mijenjati, suđeno da mu se priključimo?

Ocjena: 4/5