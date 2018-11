Film sedmice: "Boemska rapsodija"

Problem je što nam Rami Malek daje Fredija, lika koji je u potpunosti formiran od samog starta

Nikada nisam razumjela opsesiju "Queenom", što je upravo razlog zašto razumijem naklonost publike prema "Boemskoj rapsodiji". Kao i sam bend, film, čiji je jedini potpisnik Brajan Singer, koji je zbog pokreta #metoo dobio otkaz u kasnoj produkciji, predstavlja amalgam različitih stilova i žanrova. U pitanju je kič koji igra na ljudske emocije i instinkte i koji dobro koristi znanje o fenomenu i psihologiji pojma fan u svoju korist. Međutim, za razliku od samog benda, "Boemska rapsodija" je u svojoj suštini neinventivni biografski film koji formulu jedne biografije prati gotovo religijski, zbog čega je istovremeno i jako predvidiv.

S obzirom na to da je riječ o retrospektivi jednog života sa kojim smo odrasli, pričajući nam priču o "rok bogu" čije je ime poznato širom planete i među svim generacijama, o bendu čije su pjesme postale himne popularne kulture, sasvim je jasno zašto očigledne greške kod publike prolaze nezapaženo. Problem je što nam Rami Malek, koji je mnogo bolji na sceni nego mimo nje, daje Fredija, lika koji je u potpunosti formiran od samog starta i samim tim neprirodno uvjeren da će sve u njegovoj muzičkoj karijeri biti savršeno. On je siguran jer je film siguran. On je siguran jer mi već znamo ishod priče. Znamo ko je Fredi Merkjuri i znamo šta je "Queen". Međutim, to nije problem Ramija Maleka, niti načina na koji on igra Fredija, nego radije samog filma i režisera koji svom glumcu, odnosno svojim likovima, ni u jednom trenutku ne ostavlja dovoljno prostora za rast. Na taj način dobijen je film koji vara publiku, lišavajući je razvoja lika koji je za prvi čin bio prijeko potreban. I to je ključni problem "Boemske rapsodije", koja vam nikada ne daje opravdanje niti jasan stav o tome ko je Fredi Merkjuri. Bez toga, film koji je načelno o Frediju Merkjuriju, uprkos bendu koji, iz ne tako daleke pozadine, konstantno morališe, jednostavno ne može uspjeti, jer pričati priču o čovjeku kojeg ne poznajete ili ne pokazujete ko on jeste, u ovoj postavci nema puno smisla.

Ocjena: 3/5