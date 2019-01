Film sedmice: "Boemska rapsodija"

Prije nekoliko dana izašle su nominacije za dodjelu "Oskara", odnosno godišnje nagrade Akademije, a među njima, u kategoriji najbolji film i "Boemska rapsodija" (Bohemian Rhapsody), koji je took produkcije, Brajana Singera (Brian Singer), koji je usljed #metoo pokreta dobio otkaz. Nominacija je samim tim i povod za ovaj tekst.

Kao i sam bend, ovaj biografski film je amalgam različitih stilova i žanrova. U pitanju je kič koji igra na bazične ljudske emocije, instinkte i strasti, film koji se vješto služi onim što zna o fenomenu i psihologiji pojma fan u svoju korist. I to radi bez pardona. Samim tim, činjenica da je u pitanju retrospektiva života na koji smo navikli, sa kojim smo upoznati, govoreći nam priču o "rok bogu" čije ime je poznato na svakom dijelu planete, bez obzira na generaciju kojoj pripadate, ili o bendu čije su pjesme postale himne popularne kulture, upravo je razlog zbog kojeg su očigledne greške prošle nezapaženo od strane publike.

Suštinski problem je u tome što nam Rami Malek, koji je mnogo bolji na sceni nego mimo nje, daje Fredija Merkjurija, lika potpuno formiranog od samog starta, lika potpuno uvjerenog u svoju muzičku genijalnost i eventualni uspjeh koji samo čeka da se desi.

Bez obzira na to što priča počinje u njegovoj mladosti, kada tako nešto prosto nije moglo biti moguće, on je siguran, jer je film siguran. On je siguran, jer mi znamo kako su se stvari odvijale. Mi, reditelj, scenarista, film. Međutim, to nije problem Ramija Maleka ili načina na koji on igra Fredija, nego prije problem filma, reditelja i scenariste, koji su stvari uzeli zdravo za gotovo, pri tome ne dajući svojim glumcima i njihovim likovima dovoljno prostora za rast. Na ovaj način, rezultat je film koji besramno vara svoju publiku, oduzimajući joj ono što je za prvi čin bilo najpotrebnije - razvoj lika. Bez toga film ne može da uspije. I nažalost nije.

Ocjena: 3/5

(Autorka je teoretičar i filmski kritičar)