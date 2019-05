Film sedmice: Destroyer

​Prošla godina je godina koju su obilježili brojni kvalitetni filmovi nastali pod rediteljskom palicom žena čiji je talenat preplavio velike ekrane. "You Were Never Here" (Lynn Ramsay), "Leave No Trace" (Debra Granik), "Lazzaro Felice" (Alice Rohrwacher) i "The Rider" (Chloe Zhao), samo su neki od njih. Iako nešto slabiji u kvalitetu, ovoj listi bi trebalo dodati i film "Destroyer", u režiji Kerin Kusame (Karyn Kusama), koji trenutno igra u bioskopima.

U pitanju je film koji je u potpunosti ignorisan tokom sezone nagrada i koji tek posljednjih nekoliko sedmica dobija medijsku pažnju kakvu je možda ranije zaslužio što je, u najvećoj mjeri, zasluga njegove vodeće glumice Nikol Kidman (Nicole Kidman), te njenog, ponovo, neprepoznatljivog izgleda (ranije je to bio film "The Hours", odnosno "Sati"). Ovaj triler o ženi policajcu i njenim grijesima, koji je rediteljka opisala kao borbu žene sa samom sobom, tematski značajno duguje filmovima poput "Serpika" (Serpico) ili "Francuske veze" (French Connection), ali je svojim stilom i načinom na koji tretira rodne uloge, mijenjajući ih iz korijena i poigravajući se s njima, duboko savremen.

Toj savremenosti u velikoj mjeri doprinosi i fotografija još jedne žene - Džuli Kirkvud (Julie Kirkwood), koja na pametan način koristi lokacije Los Anđelesa, stvarajući jedan realan svijet duboko ukorijenjen u snenu nestvarnost. Ova dihotomija osjeća se i u načinu na koji Kirkvudova tretira sadašnjost, odnosno prošlost s kojom se Erin (Nicole Kidman) suočava i nosi.

Fizička transformacija i interpretacija Erin Bel se nalazi u samom centru ovog filma i sigurno je jedan od njegovih najboljih elemeneta jer ono što Kidmanova svojim tijelom i njegovim prilagođavanjem unosi u ulogu na izrazito jedinstven način progovara o liku što se samim riječima ne bi moglo nikada dočarati. "Destroyer", koji trenutno možete vidjeti na velikim platnima, je samo još jedna potvrda o kalibru i potencijalu ove fantastične glumice.

Ocjena: 3.5/5

Autor je teoretičar i filmski kritičar