Film sedmice: "Djevojka"

Belgijska drama "Djevojka" (Girl), prvenac reditelja Lukasa Donta (Lukas Dhont), priča je čije se težište stavlja na Laru (Victor Polster), petnaestogodišnju transrodnu djevojčicu, čiji je osnovni životni cilj i pokretačka snaga, pored promjene pola, da postane profesionalna balerina. U želji da joj to i omogući, Matias (Arieh Worthalter), njen samohrani otac, odlučuje da se sa dvoje svoje djece seli u drugi grad kako bi Lara mogla pohađati prestižnu plesnu akademiju.

To je ugrubo i ukratko premisa filma koji za svoje polazište, kao osnovnu temu, pored same transrodnosti, koristi i promjenu identiteta, kroz tjelesno, kroz vidljivo i opipljivo. Jer u toku priprema za ovaj važni hirurški zahvat, prolazeći kroz niz hormonskih terapija, Lara, frustrirana sporim napredovanjem terapije, primorana je da se istovremeno bori i sa jednom drugom vrstom promjene tijela, koja dolazi usljed napornog i fizički zahtjevnog treninga po kojem je balet notoran. Tako se tijelo, ovdje doživljeno kroz fizičko, ali i emotivno, stavlja u prvi plan. Prigrljavanje tijela kao datog ili odbacivanje istog kroz samopovređivanje je dilema za koju se reditelj na kraju odlučio. Koliko se to na kraju ispostavilo greškom, ostaje pitanje.

Pored kontroverznosti koja prati ovaj film od samog početka, a kod "Djevojke" kontekst je gotovo pola priče, ono što ga je u neku ruku osiromašilo jeste upravo taj nedostatak fokusa mladog reditelja, odnosno stavljanje fokusa i fascinacija na možda posve pogrešnim stvarima. Tako najbolji i najinteresantniji dijelovi "Djevojke", odlične scene časova baleta i Larino neprocjenjivo iskustvo transrodne balerine, ostaju negdje u zapećku, potpuno neiscrpljeni. U tom smislu, potencijal koji je film imao i njegova namjera da bude inspirativno djelo o ljudskom biću koje postaje ono što želi i ide u korak sa svojim duhom i iskonskim htijenjem, na kraju ostaje samo to - potencijal.

Ocjena: 3,5/5