Film sedmice: Džoker

Uvijek kada se desi situacija u kojoj je neki film proglašen najboljim filmom godine, a prije nego što je uopšte došao pred publiku, dođe do rapidne podjele između onih koji takvo mišljenje dalje podržavaju i naglašavaju i onih koji se takvom mišljenju strahovito odupiru.

"Džoker" (Joker), film o nastanku (origin film), nažalost nije izuzetak. Startna pozicija iz koje ste pogledali "Džokera" je, po svemu sudeći, ono što je na kraju i odredilo vaš cjelokupni utisak o filmu. Što se mene tiče, ja sam negdje između jer sam u bioskop otišla bez prevelikih očekivanja, ali ni sa onim najnižim, ne samo zato što je "Džokera" režirao Tod Filips (Tod Phillips), nego i zato jer, po meni, nakon Hita Ledžera (Heath Ledger) novi Džoker prosto više nije bio potreban. Niti sam ga željela. I bila sam u krivu. Jer Hoakin Finiks (Joaquin Phoenix), jedan od najboljih glumaca ne samo svoje generacije nego današnjice, je demonstrirao da glumac može i jeste u stanju da prosječno dobar film vine u nebesa.

Evocirajući prije svega "Kralja komedije" ("The King of Comedy"), na čijem glavnom liku Rupertu Papkinu (Robert Deniro) je Filipsova interpretacija Džokera bazirana, "Džoker" je studija lika zasnovana isključivo na fizikalnosti i igri Hoakina Finiksa. Bez njega, "Džoker" bi bio jedan drugi film, ni upola vrijedan. Jer iako se bavi aktuelnim temama, iako je vizuelno izvanredan, iako ga prati fantastična muzika, "Džoker" je film koji pati od potcrtavanja, klišea i predvidivosti, što mu je s jedne strane plus, a s druge minus.

Plus jer koristeći se poznatim, DC se konačno izbavio iz problema osrednjih superherojskih filmova koji nisu bili u stanju da pariraju 'Marvelovoj' zaradi, i to je uradio na jedan vrlo inovativan način, a minus jer ovakav film, šire gledano, ne pravi neku ogromnu razliku dugoročno. Zapravo, sve se svodi na očekivanja. Ako očekujete maestralnu glumu, jasan politički stav, cinizam i drugačiju interpretaciju Džokera od one na koju ste navikli, onda je "Džoker" za vas. Ukoliko očekujete remek-djelo, onda je možda vrijeme da smanjite očekivanja.

Monika Ponjavić, teoretičar i filmski kritičar

Ocjena: 4/5