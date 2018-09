Film sedmice: "Hirošima, moja ljubavi"

"Hirošima, moja ljubavi" debitantsko je ostvarenje Alena Renea iz 1959. godine, godine kada je francuski novi talas zapljusnuo ne samo Evropu, nego i čitav svijet. U pitanju je film koji je, uz "400 udaraca" i "Do posljednjeg daha", kao katalizator odigrao ključnu ulogu u kreiranju ovog novog, revolucionarnog filmskog pravca.

Hvaljena scena otvaranja filma "Hirošima, moja ljubavi" stoji kao svjedočanstvo, kao testament gradu obnovljenom nakon kataklizme stravičnog rata, u nemogućnosti da se od istog otrgne i raščisti sa svojom prošlošću, i njoj bih posvetila ovaj tekst. Jer upravo ta nemogućnost da se oprostimo od sopstvene prošlosti usljed straha od zaborava jeste centralna tema ovog bezvremenog filma, koji prati dvoje bezimenih ljubavnika, francusku glumicu (Emanuele Riva) i japanskog arhitektu (Eiji Okada).

Sav horor stradanja satkan je u nekoliko rečenica razmijenjenih između njih dvoje, njih koji pokušavaju da se prisjete prošlih događaja. "Sjećam ih se…" ili "U Hirošimi nisi vidjela ništa. Ništa", dok nam pred očima prolaze stravične slike kože koja se odvaja od tijela, deformisane djece, spaljenih tijela, su rečenice koje su uveliko odredile ovaj film. Pitanje patnje tako ovdje postaje istovremeno i javno i privatno, a sjećanje, kao i u svakom ratu, živi istovremeno i kao kolektivno i kao lično. Sjećanja blijede, ljudi zaboravljaju, ljudi bivaju zaboravljeni. To su teme kojima se Rene u ovom filmu bavi i one unose izvjesnu melanholiju koja je neminovna u kontekstu same priče, odnosno najtragičnijeg grada na svijetu. Da bismo napredovali i prihvatili budućnost pred nama, prošlost moramo ostaviti iza sebe. I zaboraviti. Ako je to uopšte moguće što, čini se, kao da ni Rene nije raskrstio sam sa sobom.