Film sedmice: "Igra prijestola"

Ukoliko ste ljubitelji serije "Igra prijestola" (Game of Thrones), onda sigurno znate da je HBO prošle godine najavio pet novih serija koje će se baviti pitanjem svijeta koji je tokom devedesetih godina prošlog vijeka stvorio pisac i scenarista Džordž R.R. Martin.

Do prošlog petka mogli smo samo nagađati o čemu je riječ. I dok je većina fanova bila sigurna da će prva, od najavljenih pet serija, biti fokusirana na dinastiju Targarjen, HBO nas je potpuno iznenadio svojom odlukom da fokus ipak stavi na period znan kao "Doba junaka". Šta to znači?

Riječ je o periodu koji se dešava otprilike 10.000 godina prije događaja koje trenutno pratimo u "Igri prijestola", od sklapanja pakta između Prvih ljudi i Djece šume do invazije Andala. Iako govorimo o periodu koji je trajao hiljadama godina, šanse su da će se nova serija koncentrisati na nekoliko ključnih trenutaka, a uzevši u obzir da je "Doba heroja" period u kojem se desila ozloglašena, i za današnji kontekst Vesterosa, vrlo značajna "Duga noć", možemo biti sigurni da ćemo iz prve ruke posvjedočiti prvom maršu Bijelih šetača na Vesteros.

S obzirom na to da je "Doba heroja" i vrijeme stvaranja velikih i moćnih kuća ovog svijeta, posebno kuće Stark i kuće Lanister, pretpostavke su da ćemo upoznati likove iz legendi o kojima do sada znamo samo ono što smo čuli iz priča Stare Nen. To znači da ćemo se u narednom periodu družiti sa Brenom Graditeljem, Mudrim Lanom, Gartom Zelenorukim i mnogim drugim legendarnim likovima. I ako je to istina, a nadajmo se da jeste, onda ćemo prisustvovati izgradnji Zida, nastanku Kraljeva zime, formiranju Noćne straže, porijeklu Bijelih šetača i raznim drugim stvarima vezanim konkretno za istoriju Sjevera, što su događaji o kojima se do sada iz knjiga najmanje zna.

S obzirom na to da će scenario za ovu (još bez naslova) seriju pisati sam Martin uz pomoć Džejn Goldman te da su Beniof i Vajs konačno isključeni iz procesa, možemo biti sigurni da je pred nama prava poslastica i da za sve ljubitelje "Igre prijestola" ipak ima života nakon osme sezone, čak i ako Martin ne završi knjige.