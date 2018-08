Film sedmice: "Još jednom sa osjećajem"

"Još jednom sa osjećajem" (One more time with feeling) je britanski dokumentarni film o šesnaestom albumu Nika Kejva i njegovog benda "The Bad Seeds".

Riječ je o poznatom albumu "Skeleton Tree", koji je objavljen nekoliko mjeseci nakon smrti Nikovog petnaestogodišnjeg sina Artura. Spominjem ovu tragediju jer je ona prećutni, ali odlučujući podtekst bez kojeg ovaj film ne bi imao toliku težinu, pa i u krajnjoj liniji ni značaj.

Naime, u ljeto 2015. godine, dok je Nik u studiju radio na ovom albumu, Artur je život izgubio u padu sa litice pod uticajem halucinogena u Brajtonu u Engleskoj. Film dokumentuje vrijeme neposredno nakon tog događaja i način na koji se jedan otac, ali i umjetnik, nosi sa takvom tragičnom situacijom. Film, koji hronološki prati nastajanje osam pjesama sa ovog albuma, sugeriše i indirektno kreira određenu vrstu seanse u kojoj Kejv pokušava da se poveže sa mrtvim djetetom, sa voljenom osobom, čin sa kojim se publika može poistovjetiti. Možda ne kroz direktno dijeljenje iskustva, ali kroz saosjećanje sigurno, jer žalosni ton filma, ali i samog albuma, čini nesaosjećanje, kao čin, gotovo nemogućim.

Vidno potresen u obraćanju reditelju Endrjuu Dominiku, Kejv govori o mašti i imaginaciji kojoj je, da bi prodisala i živjela, prijeko neophodan prostor.

Međutim, kada se trauma poput ove desi, prostor za disanje jednostavno nestane. Bol i očaj, bespomoćnost i krhkost jednog bića, njegova mogućnost da udahne, ovdje se, zahvaljujući ne samo centralnom liku priče, nego i čovjeku koji je odlučio da je ispriča, osjeti u svakoj pori filma, kao što se Arturovo prisustvo osjeti u svakoj pjesmi sa albuma, a posebno u "Trebam te" (I need you), njegovoj najsnažnijoj pjesmi. U pitanju je ogoljeni vapaj koji paradoksalno zvuči kao veličanstvena proslava života, otpjevana sa takvom ranjivošću, bez daha, koja ne može a da vas ne dodirne. I zauvijek obilježi.

Ocjena: 5/5