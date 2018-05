Film sedmice: Kan

Ove sedmice ću kratko proći kroz tri filma koje još nisam pogledala, ali koji su u subotu, 19. maja 2018. godine, u različitim kategorijama, nagrađeni na 71. festivalu filma u Kanu, zbog čega i mislim da su zaslužili da uđu u ovu rubriku. Detaljnije o njima moći ćete čitati u sedmicama koje dolaze.

U teškoj konkurenciji za najbolji film, "Zlatnu palmu" dobio je japanski reditelj Hirokazu Korida za svoje ostvarenje "Kradljivci". Vodeći se pitanjem: "Šta je to što čini porodicu", kojim se bavio i u svom ranijem, u Kanu nagrađivanom filmu "Kakav otac, takav sin" (Like Father, like Son), Korida u "Kradljivcima" slika sliku jedne siromašne porodice u Tokiju, pogođene recesijom. Priča prati život Osame Šibate (Lily Franky) i njegove žene Nobujo (Sakura Ando), siromašne porodice koja krade da bi preživjela. Film bi na velike ekrane trebalo da stigne 8. juna.

Gran pri, nagrada žirija i druga najvažnija nagrada u Kanu, otišla je u ruke velikog Spajka Lija, za njegov antitrampovski film o Kjukluksklanu (KKK). U ovoj crnoj komediji, pod nazivom "Crni klanovac" (BlacKkKlansman), Li prati stvarne događaje, a kroz prizmu detektiva Rona Stalvorta (John David Washington), prvog Afroamerikanca koji se infiltrirao u redove ovog rasističkog pokreta. Svjetska premijera filma planirana je za 10. avgust.

Posebna "Zlatna palma" dodijeljena je filmskom veteran Žanu Luku Godaru i njegovom ostvarenju "Knjiga slika" (The Image Book), koje je, prema riječima predsjednice žirija Kejt Blančet, toliko različito od svih ostalih filmova na festivalu, izvan vremena i prostora, zbog čega se nije moglo ni posmatrati kao djelo u konkurenciji.

(Autor je te­ore­tičar i fil­mski kri­tičar)