Film sedmice: "Ludo bogati Azijati"

U duhu teksta koji sam objavila ove srijede, a na temu romantičnih komedija, žanra kojeg se često stidimo, ove sedmice bih se fokusirala na film "Ludo bogati Azijati" (eng. Crazy Rich Asians), ne zato što je riječ o filmu koji zbog svog kvaliteta zaslužuje da se nađe u kategoriji "filma sedmice" nego zbog toga što je u pitanju film koji razbija ustaljene forme reprezentacije.

U režiji Džona Čua (John M. Chu), prema knjizi Kevina Kvana (Kevin Kwan), film prikazuje živote bogatih Azijata kroz konvencionalnu, komercijalnu prizmu žanra romantične komedije. Glavne uloge tumače Konstans Vu (Constance Wu), igrajući Rejčel Ču, profesoricu ekonomije u Njujorku, i Henri Golding (Henry Golding), u ulozi Nika, njenog bogatog momka i "princa Vilijama Azije". Zaplet počinje njihovim odlaskom u Singapur, na vjenčanje, i susretom sa njegovom dinastijom, čiji je predvodnik Nikova majka Elenor (Michelle Yeoh).

Javne debate o stereotipizaciji i marginalizaciji manjina na malim i velikim ekranima posljednjih godina dobijaju svoj momentum. A ako je suditi po posljednjim potezima, konačno i svoj uticaj. Ako ništa, u filmu koji se bavi Azijatima uloge tumače Azijati umjesto bijelaca koji su, rjeđe uz pomoć tehnologije, a češće bez griže savjesti, preuzimali ovako karakteristične uloge na sebe. "Ghost in the Shell", "21", "The Great Wall", "Prince of Persia", "Argo", samo su neki od primjera koji su izazivali lavinu negativnih komentara u javnosti, i to s pravom.

Iako ni "Ludo bogati Azijati" nije film bez greške (jedna od važnijih je reprezentacija ljudi u Singapuru koji su na momente prikazani kao karikature), niti je potpuno neustrašiv (Golding je Britanac i dijelom bijelac), posebno u kontekstu ovog problema, riječ je ipak o jednom svježem filmu koji je uspio napraviti korak naprijed u domenu kulturne raznolikost i, nadajmo se, utabati put mnogim drugima koji slijede.

Monika PONJAVIĆ, teoretičar i filmski kritičar

Ocjena: 4/5