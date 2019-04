Film sedmice: "Mi"

"Mi" (Us), odnosno "Mi, Amerika" (igra riječi jer Us znači istovremeno i mi i skraćeno US za United States - Sjedinjene Države) je novi, drugi, horor film Džordana Pila (Jordan Peele), kojeg možda znate kao komičara s Comedy Central kanala, gdje je, zajedno s kolegom (Keegan-Michael Key), godinama snimao satiričnu seriju skečeva "Key and Peele".

Njegov prvenac "Bježi!" (Get out) napravio je opštu pometnju prošle godine, kada je zaradio preko 200 miliona dolara i osvojio brojne nagrade, između ostalog i onu za najbolji scenario na godišnjim dodjelama Akademije. Iako "Mi" nije doživio isti uspjeh kod publike i kritičara, a sezona nagrada mu tek predstoji, u pitanju je film koji na sličan način, kroz satiru, mada možda malo agresivnije, tretira slične probleme savremenog američkog društva. Amerika i ljudi koji je nastanjuju te problemi s kojima se suočavaju glavna su preokupacija Džordana Pila, koji, koristeći se žanrom horora, donosi nešto nevjerovatno svježe na velike ekrane, čak i ako to nije po vašem ukusu.

Iako počiva na jakim metaforama, posežući za prepoznatljivim slikama iz popularne kulture i progovarajući o svojoj osnovnoj temi - nejednakost i nesvjesnost privilegija, te američki odnos i strah prema drugom i drugačijem - "Mi" ne stavlja metaforu u prvi plan tako otvoreno kao što je to bio slučaj s filmom "Bježi!". Ono što, međutim, radi i stavlja u prvi plan jeste umnožavanje slika, umnožavanje odraza u ogledalu, takozvanih mirror images, koje iskaču jedna za drugom u svakom kadru, čak i onda kada ih niste posve svjesni. Sve u ovom filmu je dupla slika, počevši od doslovnih odraza u ogledalu i umnoženih ljudi, prizora makaza sa dvije simetrične oštrice do namještaja i same scenografije. Na taj način, ovaj film, koji okuplja odlične glumce (Lupita Nyong'o, Elisabeth Moss, Winston Duke…) postaje svojevrsna potraga za blagom.

Ocjena: 4/5

(Autor je teoretičar i filmski kritičar)