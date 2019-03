Film sedmice: "Ne marim ako u istoriji završimo kao varvari"

Suočavanje sa nasilnom prošlošću je tema relevantna, kako u Rumuniji tako i u Bosni i Hercegovini, odnosno na cijelom Balkanu. I svako odstupanje od "istorije" i "istorijskih činjenica" koje nam se nude u kritičnom periodu odrastanja i koje su se našim generacijama besramno nudile u zavisnosti od vladajućeg režima, na ovim prostorima će biti dočekane na nož, nevezano o kojem narodu se radi, o kojem ratu te da li su one istinite.

"Ne marim ako u istoriji završimo kao varvari" (I Don't Care If We Go Down in History as Barbarians) se u ovoj instanci, na vrlo pametan i inovativan način, bavi Rumunijom, njenom ulogom u Drugom svjetskom ratu, fašističkim nasljeđem i negiranjem svog učešća u holokaustu, gurajući pritom u centar priče jednu ženu, Marijanu Marin (Iona Iacob), koja je odlučila da se bavi poslom tradicionalno smatranim muškim - režijom. Njen zadatak, između ostalog, jeste detaljno istražiti i na scenu postaviti zločin iz 1941. godine, u kojem je vođa kolaboracionista Jon Antonesku (koji će kasnije biti pogubljen zbog izdaje rumunskog naroda, saradnje sa nacističkom Njemačkom, ratnih zločina...) naredio ubistvo desetina hiljada Jevreja nakon zauzimanja Odese od strane rumunskih trupa.

Referišući se na marksističku kritičku teoriju (Marxist critical Theory), Benjaminov esej "Teza o filozofiji istorije" (Theses on Philosophy of History) i na djela Hane Arent, između ostalog, ovaj izvanredan meta opus, u trajanju od 140 minuta, na momente može djelovati previše intelektualan (ako se to može ili je potrebno za jedno djelo filmske umjetnosti uopšte reći) međutim, ovdje se ipak radi o zapanjujućem filmu, provokativnom, hrabrom i sarkastičnom, koji važan čin preispitivanja veze između prošlosti i sadašnjosti stavlja u prvi plan i to radi na jedan posve nov i osvježavajući način. Bravo!

Ocjena: 5/5