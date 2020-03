Film sedmice: "Portret dame u vatri" - studija moći i strasti

"Portret dame u vatri" (Potrait of a Lady on Fire) je francuska istorijska drama koja tematizuje priču zabranjene ljubavi između aristokratkinje i slikarke kojoj je povjerena izrada njenog portreta u Francuskoj tokom 18. vijeka. Film je režirala i napisala Selin Skiama (Celine Sciamma), što joj je donijelo dvije nagrade na prošlogodišnjem Festivalu u Kanu (Queer Palm, Best Screenplay Award).

Francuska je prošle godine imala niz izvanrednih filmskih ostvarenja, tako da je odluka da "Potret dame u vatri" ne bude francuski kandidat za "Oscara", što je bilo iznenađenje za mnoge, ali je bila donekle i razumljiva, uzevši u obzir da je na kraju izabrani film – "Jadnici" (Les Miserables) - ušao u pet nominovanih. Međutim, kao što znamo, to mu nije bilo dovoljno, jer je "Parazit", u istorijskoj pobjedi, odnio nagradu i za najbolji strani film i za najbolji film.

"Portret dame u vatri" je, za razliku od "Jadnika", tiha intelektualno-erotska studija moći i strasti, u kojoj posmatrani postaje posmatrač. U pitanju je film koji suptilno, gotovo neprimjetno uspijeva ispreplitati teme ljubavi i politike, reprezentacije i stvarnosti. Ta dualnost odslikava se u svakom segmentu filma koji na momente djeluje kao romansa od koje zastaje dah, dok već u drugom kao sociopolitički traktat, to jest, kako ga je sama Skiama prozvala, kao "manifest o ženskom pogledu" (female gaze).

Svaki kadar filma izgleda kao slika, potcrtavajući tako, ne samo vrijeme koje se ovdje stavlja kao centralno pitanje filma, nego i period koji film tematizuje. Crvene i zelene dominiraju prostorom u izmaglici i sve je stavljeno u određeni kontrast, uključujući i njene glavne likove, Mariane (Noemie Merlant) i Eloiz (Adele Haenel), koje odudaraju kako izgledom tako i svojom prirodom i karakterom. Uz "Male žene" (Little Women) Grete Gervig (Greta Gerwig) iz prošle godine, "Portret dame u vatri" je istinski ženski film koji, bez obzira na period u kojem se dešava, djeluje i jeste tako savremen, relevantan i aktuelan.

Ocjena: 5/5