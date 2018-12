Film sedmice: "Priča sa zapadne strane"

Priča posvećena najljepšem gradu na svijetu, Njujorku, "Priča sa zapadne strane" (West Side Story) je, pored "Plesa na kiši" (Singing in the rain), jedan od najboljih mjuzikla ikada snimljenih, zahvaljujući prevashodno koreografiji Džeroma Robinsa, njenog autora.

Iako se danas to možda ne čini tako, u vrijeme kada je nastala (prvo kao predstava na Brodveju, a kasnije kao film), "Priča sa zapadne strane" bila je revolucionarna.

Savremena interpretacija Šekspirove drame "Romeo i Julija", "Priča sa zapadne strane" predstavlja važno umjetničko dostignuće, koje se smatra direktno odgovornim za značajne promjene u načinu snimanja mjuzikla, koje su na snagu stupile odmah po njegovom prikazivanju. Do tada, mjuzikli su se obično bavili lakšim temama smještenim u prostore koji sa sobom nisu nosili težinu. Međutim, "Priča sa zapadne strane" je sve samo ne lagana. Originalni Šekspirov tekst koji je inspirisao ovu modernu interpretaciju je slojevita ljudska drama koja se sada, u duhu društvenih promjena šezdesetih godina 20. vijeka, vrlo odvažno postavlja u urbanu sredinu, tada mračnog Njujorka, kao svog novog scenografskog konteksta. Hrabro odstupajući od do tada uvriježenog tretmana scenografije mjuzikla kao jedne dekorativne kutije u kojoj se izlaže koreografija, ovaj film je smješten u gradski pejsaž sa svim njegovim elementima, od prljavih i mračnih uličica, nedovršenih građevina, pustih prostora do svih onih atraktivnih i lijepih elemenata grada, ulice, arhitekture i slično.

Iako je original odigrao jednu od ključnih uloga, predstavljajući u neku ruku i prekretnicu u kinematografiji tokom revolucionarnih šezdesetih, u planu je njegov rimejk u režiji Stivena Spilberga. Šta će i da li će imati išta novo da kaže, te hoće li uspjeti opravdati svoje postojanje, ostaje da se vidi.

Ocjena: 5/5