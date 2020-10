Film sedmice: "Rebeka"

"Rebeka" (Rebecca) Bena Vitlija (Ben Wheatley) nije "rimejk" "Rebeke" Alfreda Hičkoka (Alfred Hitchcock), nego radije adaptacija romana Dafni di Morije (Daphne du Maurier) i kao takva ona je sasvim legitimna.

Posebno, uzevši u obzir da je od Hičkokovog remek-djela koje je ponijelo nagradu Akademije za najbolji film, prošlo tačno osamdeset godina.

Međutim, iako je pogrešno ovaj film porediti sa filmom Alfreda Hičkoka (jer nije "rimejk") nemoguće je to ne uraditi, što je upravo jedan od osnovnih razloga zbog čega ovaj film neće uspjeti kod publike, a još manje kod kritičara. Svi ti problemi koji proizlaze iz poređenja dalje se šire zbog rediteljske dileme da postavi ako ništa onda barem žanrovski okvir koji će jasno utvrditi da li je ovdje riječ o napetom trileru, psiho-drami, romansi ili melodrami.

Jer ako ćemo je posmatrati kao zaseban film, kao adaptaciju romana, što jeste, Vitlijeva "Rebeka" je sve to (u pojedinačnim scenama) i ništa istovremeno zbog čega reditelju ne polazi za rukom da stvori koherentnu cjelinu poput one koju je stvorio Hičkok ili one, jednako genijalne, koju je za radio stvorio Orson Vels (Orson Welles).

Drugi dio problema se ogleda u odabiru glumaca (s izuzetkom besprijekorne Kristen Skot Tomas) i to prvenstveno Armija Hamera (Armie Hammer), u ulozi Maksima de Vintera, kojeg su svojevremeno igrali Vels i Lorens Olivije (Laurence Olivier). Ukoliko poznajete lik Maksa de Vintera jasno vam je da je riječ o promašenoj ulozi (ne postoji ništa prijeteće kod Hamera), koja je toliko toga, u konačnici, oduzela filmu (bolji izbor bi bio Majkl Fasbender ili neko ko je u stanju istovremeno igrati hladnog, ali nježnog udovca čiji karakter na kraju i određuje film).

Uz to, kao veliki ljubitelj Hičkoka moram primijetiti da prosto ne vidim razlog da se bilo šta što je on već radio ikad više u istoriji filma radi ponovo (ili ne za još 80 godina). Nema smisla. Niti poente. "Disturbija", "Psiho" i sad "Rebeka" su nam dovoljan dokaz. Neki drugi format, izložba ili predstava da, ali film ne. Molim vas, ne.

Ocjena: 2,5/5