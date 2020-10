Film sedmice: Suđenje čikaškoj sedmorci

Eron Sorkin (Aaron Sorkin) je ime za koje nije potreban uvod jer se radi o piscu koji nam je na velike ekrane donio "Nekoliko dobrih ljudi" (A Few Good Men), "Društvenu mrežu" (The Social Network) i "Stiva Džobsa" (Steve Jobs).

Ova posljednja dva pripadaju grupi najboljih filmova posljednje dekade. Prvenstveno zahvaljući svom tekstu, ali i činjenici da ih Sorkin nije režirao, što je ujedno i jedina zamjerka na njegovo posljednje djelo "Suđenje čikaškoj sedmorici" (The Trial of the Chicago 7). U rukama nekog drugog reditelja bio bi to neki drugi film koji bismo mogli okarakterisati i kao remek-djelo. Ovako je to samo jako dobar film.

Za one koji nisu upoznati, "Suđenje čikaškoj sedmorici" je dramatizacija događaja iz 1969. i 1970. godine kada je američka vlada za zavjeru i podsticanje nereda optužila Ebija Hofmana (Sacha Barron Cohen), Toma Hejdena (Eddie Redmayne), Dejvida Delindžera (John Carroll Lynch), Džerija Rubina (Jeremy Strong), Renija Dejvisa (Alex Sharp), Lija Vajnera (Noah Robbins), Džona Froinsa (Daniel Flaherty) i Bobija Sila (Yahya Abdul-Mateen II).

Uz ovu ekipu glumaca, od kojih posebno treba izdvojiti Stronga i Koena, u filmu se pojavljuju i Džozef Gordon-Levit (Joseph Gordon-Levitt) kao tužilac, Majkl Kiton (Michael Keaton) kao bivši državni tužilac u vladi Džona Kenedija i Lindona Džonsona koji u samo dvije scene ostavi neizbrisiv trag, Frenk Langela (Frank Langella) kao nesposobni sudija i još gori čovjek i na kraju Mark Rajlans (Mark Rylance) kao advokat odbrane i apsolutna zvijezda filma.

Langela i Rajlans, to jest odnos njihovih likova ovdje predstavljen kao dva lica jednog novčića, predstavlja srž filma koji postavlja važno pitanje - šta se desi kada na ključna mjesta postavljamo nekompetentne vođe (Niksona) i njihove poslušnike. Gledajući dramatizaciju događaja koji su se desili prije 50 godina jasno je da je to pitanje i dalje relevantno i i te kako aktuelno. Ništa se suštinski nije promijenilo. I u tom saznanju je satkan sav horor ove priče.

Ocjena: 5/5